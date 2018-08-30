Александр Телепнев подал иск против Тимати

Рэпер Тимати одним из первых поддержал избитого Андрея Ширмана. «Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», — писал Тимати в соцсетях. После этого музыкант неоднократно высказывался на тему произошедшего, в том числе, нецензурно.