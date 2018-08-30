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Posted 30 августа 2018, 08:16

Published 30 августа 2018, 08:16

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Александр Телепнев подал иск против Тимати

Александр Телепнев подал иск против Тимати

30 августа 2018, 08:16
Фото: Properm.ru.
Сюжет
DJ Smash
Еще один иск юристы готовят в адрес DJ Smash.

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Александ Телепнев пытается взыскать с Тимура Юнусова (Тимати) компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Соответствующий иск Телепнев опубликовал на своей странице в Facebook.

Речь идет о постах известного рэпера в Instagram, в которых Тимати, по мнению Телепнева, допускал высказывания, порочащие честь и достоинство осужденного за избиение Ширмана. В подтверждения своих слов он прикрепляет результаты лингвистической экспертизы.

«Отправил в Мещанский суд иск к Тимати. Юристы готовят еще один, к Смешу. Я за свое ответил, теперь их очередь. Важны не деньги, важно решение суда», — написал Телепнев.

Рэпер Тимати одним из первых поддержал избитого Андрея Ширмана. «Мне жаль, что не я там оказался в ту ночь. Но ничего, мир круглый, все возвращается, в следующий раз и ты «депутат» можешь оказаться в сложной ситуации», — писал Тимати в соцсетях. После этого музыкант неоднократно высказывался на тему произошедшего, в том числе, нецензурно.

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Конфликт между осужденным и Андреем Ширманом произошел 9 февраля в пермском клубе «Дом культуры». Причиной драки стал якобы отказ DJ Smash сделать повторное селфи. В результате конфликта Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Телепнев всячески отрицал факт избиения популярного музыканта, однако в ходе дачи показаний признался, что «разгребая народ, возможно, нанес удар первому попавшемуся человеку», которым оказался Ширман.

#Происшествия#DJ Smash
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