С 1 сентября в Перми возобновится движение трамваев по Уральской

В городской администрации уточняют, что из-за дорожного ремонта движение автобусов №18, 32, 34, 36, 77 по-прежнему будет осуществляться по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. При движении в центр города автобусы перенаправлены по улицам Уральская, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.