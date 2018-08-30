С 1 сентября в Перми возобновится движение трамваев по Уральской

Posted 30 августа 2018, 16:26
Published 30 августа 2018, 16:26
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Завтра, 31 августа, для обкатки нового пути будет запущен вагон-лаборатория, сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс». Первым по обновленным путям в 5:45 проедет трамвай №6.
В сторону микрорайона Висим начнут ходить трамваи под номерами: 4, 6, 8, 11. Кроме этого будет скорректировано движение электротранспорта по будним и выходным дням.
В городской администрации уточняют, что из-за дорожного ремонта движение автобусов №18, 32, 34, 36, 77 по-прежнему будет осуществляться по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов. При движении в центр города автобусы перенаправлены по улицам Уральская, Розалии Землячки, Лебедева и Крупской.