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Posted 30 августа 2018, 11:51

Published 30 августа 2018, 11:51

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми накрыли преступную группу, скупавшую за бесценок жилье у одиноких людей

В Перми накрыли преступную группу, скупавшую за бесценок жилье у одиноких людей

30 августа 2018, 11:51
Фото: Properm.ru.
За четыре года мошенники перепродали 15 квартир и долей в квартирах, где проживали одинокие неработающие пермяки.

В Перми Ленинский районный суд огласил приговор в отношении четырех пермяков, которые несколько лет занимались незаконной перепродажей недвижимости. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Преступления совершались с марта 2009 года по сентябрь 2013 года. Преступники находили одиноких неработающих жителей Перми, имеющих собственное жилье, втирались им в доверие, регулярно покупая им продукты и давая деньги взаймы, а потом убеждали перепродать квартиру. По нотариальным доверенностям они перепродавали жилье. Полученные деньги делили между собой.

В результате мошеннических действий было продано 15 объектов недвижимости. Общий ущерб составил больше 14 млн рублей. Преступников судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд приговорил обвиняемых к 12 и восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, к семи и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски по возмещению причиненного ущерба.

#Происшествия
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