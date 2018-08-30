В Перми накрыли преступную группу, скупавшую за бесценок жилье у одиноких людей

Преступления совершались с марта 2009 года по сентябрь 2013 года. Преступники находили одиноких неработающих жителей Перми, имеющих собственное жилье, втирались им в доверие, регулярно покупая им продукты и давая деньги взаймы, а потом убеждали перепродать квартиру. По нотариальным доверенностям они перепродавали жилье. Полученные деньги делили между собой.