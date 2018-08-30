В Перми накрыли преступную группу, скупавшую за бесценок жилье у одиноких людей

Posted 30 августа 2018, 11:51
Published 30 августа 2018, 11:51
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Перми Ленинский районный суд огласил приговор в отношении четырех пермяков, которые несколько лет занимались незаконной перепродажей недвижимости. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Преступления совершались с марта 2009 года по сентябрь 2013 года. Преступники находили одиноких неработающих жителей Перми, имеющих собственное жилье, втирались им в доверие, регулярно покупая им продукты и давая деньги взаймы, а потом убеждали перепродать квартиру. По нотариальным доверенностям они перепродавали жилье. Полученные деньги делили между собой.
В результате мошеннических действий было продано 15 объектов недвижимости. Общий ущерб составил больше 14 млн рублей. Преступников судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Суд приговорил обвиняемых к 12 и восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, к семи и четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски по возмещению причиненного ущерба.