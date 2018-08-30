В Перми нашлась 17-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Кондратово

Posted 30 августа 2018, 14:09
Published 30 августа 2018, 14:09
Modified 24 декабря 2024, 18:40
Updated 24 декабря 2024, 18:40
Сегодня, 30 августа, нашли 17-летнюю студентку из Кондратово, которая ушла на встречу со своим знакомым и пропала. О завершении поисковых мероприятий сообщили волонтеры отряда имени Ирины Бухановой. Известно, что девушку нашли сотрудники полиции в Осе.
Пропавшую разыскивали в течение пяти дней с 25 августа. По одной из версий девушка вместе с другом собиралась уехать в Пермь. 28 августа для максимально оперативного установления места нахождения без вести пропавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).