В Перми нашлась 17-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Кондратово

Пропавшую разыскивали в течение пяти дней с 25 августа. По одной из версий девушка вместе с другом собиралась уехать в Пермь. 28 августа для максимально оперативного установления места нахождения без вести пропавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).