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Posted 30 августа 2018, 14:09

Published 30 августа 2018, 14:09

Modified 24 декабря 2024, 18:40

Updated 24 декабря 2024, 18:40

В Перми нашлась 17-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Кондратово

В Перми нашлась 17-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Кондратово

30 августа 2018, 14:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пропал человек
Девушка ушла на встречу со знакомым и пропала, все это время она не выходила на связь.

Сегодня, 30 августа, нашли 17-летнюю студентку из Кондратово, которая ушла на встречу со своим знакомым и пропала. О завершении поисковых мероприятий сообщили волонтеры отряда имени Ирины Бухановой. Известно, что девушку нашли сотрудники полиции в Осе.

Пропавшую разыскивали в течение пяти дней с 25 августа. По одной из версий девушка вместе с другом собиралась уехать в Пермь. 28 августа для максимально оперативного установления места нахождения без вести пропавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

#Происшествия#Пропал человек
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