Чиновница из Октябрьского попалась на махинациях с аварийным жильем

Кроме этого, она сфальсифицировала документы и попыталась за счет денег, предназанченных для переселенцев из ветхого жилья, купить четыре квартриры на общую сумму более 5 млн рублей. Чиновница не сумела довести замысел до конца, поскольку при проверке в министерстве строительства Пермского края подделка документов была выявлена.