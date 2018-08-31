Чиновница из Октябрьского попалась на махинациях с аварийным жильем

Posted 31 августа 2018, 11:08
Published 31 августа 2018, 11:08
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Октябрьском завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заместителя главы администрации. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество.
Следствием установлено, что в 2013 году заместитель главы администрации убедила трех жителей доплатить застройщику более 1,7 млн рублей за переселение из аварийного жилья. При этом она знала, что граждане вправе получить новые квартиры бесплатно.
Кроме этого, она сфальсифицировала документы и попыталась за счет денег, предназанченных для переселенцев из ветхого жилья, купить четыре квартриры на общую сумму более 5 млн рублей. Чиновница не сумела довести замысел до конца, поскольку при проверке в министерстве строительства Пермского края подделка документов была выявлена.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.