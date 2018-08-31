Мэрия Перми попробует выкупить манеж «Спартак»

Posted 31 августа 2018, 09:22
Published 31 августа 2018, 09:22
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми состоялся судебный процесс по признанию манежа «Спартак» по ул. Рабочая, 9 социально значимым объектом. Это значит, что конкурсный управляющий сможет продать объект через процедуру конкурса, а не аукциона, как хотел ранее.
Для сохранения целевого назначения участка в феврале 2016 года гордума установила зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). В основных видах разрешенного использования значатся универсальные спортивные и развлекательные комплексы, зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, спортивные арены, стадионы, спортзалы, тренажерные залы, бассейны и другие спортивные сооружения. Таким образом, строительство коммерческой и жилой недвижимости в этой зоне запрещено.
После чего, конкурсный управляющий ООО «Магнит-Инвест» и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставили объект на продажу через аукцион. В свою очередь администрация города обратилась с заявлением в УФАС и суд с просьбой приостановить продажу, поскольку объект является социально значимым для города. В начале года антимонопольщики отменили продажу имущества, указав на необходимость проведения торгов в форме конкурса, а суд подтвердил социальную значимость манежа.
После апелляции конкурсного управляющего и ряда судебных разбирательств манеж «Спартак» был признан социально значимым объектом. Этого условия достатчно, чтобы продавать объект через процедуру конкурса. Теперь администрация города планирует выкупить объект в муниципальную собственность.
На базе «Спартака» продолжают заниматься порядка 500 ребят из ДЮСШОР Олимпийские ракетки, ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».