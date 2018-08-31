Мэрия Перми попробует выкупить манеж «Спартак»

После чего, конкурсный управляющий ООО «Магнит-Инвест» и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставили объект на продажу через аукцион. В свою очередь администрация города обратилась с заявлением в УФАС и суд с просьбой приостановить продажу, поскольку объект является социально значимым для города. В начале года антимонопольщики отменили продажу имущества, указав на необходимость проведения торгов в форме конкурса, а суд подтвердил социальную значимость манежа.