properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2018, 09:22

Published 31 августа 2018, 09:22

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Мэрия Перми попробует выкупить манеж «Спартак»

Мэрия Перми попробует выкупить манеж «Спартак»

31 августа 2018, 09:22
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Объект через суд был признан социально значимым и теперь может продаваться в формате конкурса.

В Перми состоялся судебный процесс по признанию манежа «Спартак» по ул. Рабочая, 9 социально значимым объектом. Это значит, что конкурсный управляющий сможет продать объект через процедуру конкурса, а не аукциона, как хотел ранее.

Для сохранения целевого назначения участка в феврале 2016 года гордума установила зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). В основных видах разрешенного использования значатся универсальные спортивные и развлекательные комплексы, зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, спортивные арены, стадионы, спортзалы, тренажерные залы, бассейны и другие спортивные сооружения. Таким образом, строительство коммерческой и жилой недвижимости в этой зоне запрещено.

После чего, конкурсный управляющий ООО «Магнит-Инвест» и государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выставили объект на продажу через аукцион. В свою очередь администрация города обратилась с заявлением в УФАС и суд с просьбой приостановить продажу, поскольку объект является социально значимым для города. В начале года антимонопольщики отменили продажу имущества, указав на необходимость проведения торгов в форме конкурса, а суд подтвердил социальную значимость манежа.

После апелляции конкурсного управляющего и ряда судебных разбирательств манеж «Спартак» был признан социально значимым объектом. Этого условия достатчно, чтобы продавать объект через процедуру конкурса. Теперь администрация города планирует выкупить объект в муниципальную собственность.

На базе «Спартака» продолжают заниматься порядка 500 ребят из ДЮСШОР Олимпийские ракетки, ДЮСШ «Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», ДЮСШ «Искра».

#Недвижимость#Госзакупки#Манеж спартак
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика