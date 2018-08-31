На бульваре Гагарина столкнулись машина такси и Mazda

Posted 31 августа 2018, 16:13
Published 31 августа 2018, 16:13
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 31 августа, в Мотовилихинском районе Перми произошла серьезная авария, в результате которой пострадало несколько человек. Как сообщает «Business Class», на пересечении улиц Студенческая и бульвар Гагарина столкнулись две «легковушки».
В машину такси, двигавшуюся по крайней правой полосе в сторону Цирка, врезался водитель автомобиля Mazda. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и выехал на скорости на встречную полосу. От удара в машинах сработали подушки безопасности, корпусы автомобилей сильно повреждены.
В результате ДТП был госпитализрован водитель машины Mazda, травмы также получили женщина-водитель и пассажир такси. Информация об аварии уточняется.