На бульваре Гагарина столкнулись машина такси и Mazda

В машину такси, двигавшуюся по крайней правой полосе в сторону Цирка, врезался водитель автомобиля Mazda. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и выехал на скорости на встречную полосу. От удара в машинах сработали подушки безопасности, корпусы автомобилей сильно повреждены.