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Posted 31 августа 2018, 16:13

Published 31 августа 2018, 16:13

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На бульваре Гагарина столкнулись машина такси и Mazda

На бульваре Гагарина столкнулись машина такси и Mazda

31 августа 2018, 16:13
Фото: Properm.ru.
По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек.

Сегодня, 31 августа, в Мотовилихинском районе Перми произошла серьезная авария, в результате которой пострадало несколько человек. Как сообщает «Business Class», на пересечении улиц Студенческая и бульвар Гагарина столкнулись две «легковушки».

В машину такси, двигавшуюся по крайней правой полосе в сторону Цирка, врезался водитель автомобиля Mazda. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и выехал на скорости на встречную полосу. От удара в машинах сработали подушки безопасности, корпусы автомобилей сильно повреждены.

В результате ДТП был госпитализрован водитель машины Mazda, травмы также получили женщина-водитель и пассажир такси. Информация об аварии уточняется.

#Происшествия#Дтп в перми
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