В Чайковском 21-летний молодой человек убил брата и выбросил его тело в канализационный колодец

Posted 31 августа 2018, 06:17
Published 31 августа 2018, 06:17
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В чайковском осудили 21-летнего молодого человека за убийство брата. Суд риговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в квартире осужденного. Братья выпивали и между ними возник конфликт, тогда младший брат схватил нож и несколько раз ударил родственника в грудь и шею. Мужчина скончался на месте.
Молодой человек решил скрыть следы преступления. Вместе со своим знакомым они вытащили тело на улицу и сбросили его в канализационный колодец. Позже труп заметил прохожий, который и вызвал полицию.