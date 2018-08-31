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Posted 31 августа 2018, 06:17

Published 31 августа 2018, 06:17

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Чайковском 21-летний молодой человек убил брата и выбросил его тело в канализационный колодец

В Чайковском 21-летний молодой человек убил брата и выбросил его тело в канализационный колодец

31 августа 2018, 06:17
Фото: Properm.ru.
За убийство родственника житель Чайковского отправится в колонию на восемь лет.

В чайковском осудили 21-летнего молодого человека за убийство брата. Суд риговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля в квартире осужденного. Братья выпивали и между ними возник конфликт, тогда младший брат схватил нож и несколько раз ударил родственника в грудь и шею. Мужчина скончался на месте.

Молодой человек решил скрыть следы преступления. Вместе со своим знакомым они вытащили тело на улицу и сбросили его в канализационный колодец. Позже труп заметил прохожий, который и вызвал полицию.

#Происшествия
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