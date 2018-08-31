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Posted 31 августа 2018, 05:58

Published 31 августа 2018, 05:58

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Кунгуре приставы закрыли торговый центр

В Кунгуре приставы закрыли торговый центр

31 августа 2018, 05:58
Фото: Properm.ru.
После реконструкции здания владельцы не получили разрешение на ввод в эксплуатацию, но все равно открыли его для посетителей.

Судебные приставы приостановили работу торгового центра «Радуга» в Кунгуре по постановлению суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Как выяснилось, здание после проведенной в нем реконструкции было введено в эксплуатацию без разрешения. Таким образом, оно не проверялось на надежность и безопасность. Тем не менее, было открыто для посетителей.

Прокуратура обратилась с иском в суд о признании объекта незаконным и с ходатайством о приостановлении работы торгового центра. По решению суда двери ТЦ были опечатаны.

#Общество
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