В Кунгуре приставы закрыли торговый центр

Posted 31 августа 2018, 05:58
Published 31 августа 2018, 05:58
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Судебные приставы приостановили работу торгового центра «Радуга» в Кунгуре по постановлению суда. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Как выяснилось, здание после проведенной в нем реконструкции было введено в эксплуатацию без разрешения. Таким образом, оно не проверялось на надежность и безопасность. Тем не менее, было открыто для посетителей.
Прокуратура обратилась с иском в суд о признании объекта незаконным и с ходатайством о приостановлении работы торгового центра. По решению суда двери ТЦ были опечатаны.