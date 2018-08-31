Водителя автобуса, врезавшегося в машину полиции в Чайковском, отправили в колонию на 2,5 года

В Чайковском закончился суд над 50-летним водителем автобуса, по вине которого погиб полицейский. Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Кроме того мужчине год запрещено управлять транспортными средствами.