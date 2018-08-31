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Posted 31 августа 2018, 06:31

Published 31 августа 2018, 06:31

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Водителя автобуса, врезавшегося в машину полиции в Чайковском, отправили в колонию на 2,5 года

Водителя автобуса, врезавшегося в машину полиции в Чайковском, отправили в колонию на 2,5 года

31 августа 2018, 06:31
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
В результате ДТП водитель полицейской машины погиб на месте, еще один сотрудник полиции получил серьезные травмы.

В Чайковском закончился суд над 50-летним водителем автобуса, по вине которого погиб полицейский. Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Кроме того мужчине год запрещено управлять транспортными средствами.

Смертельное ДТП произошло вечером 5 декабря 2017 года на шоссе Космонавтов в Чайковском. Как выяснил суд и следствие, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения совершая левый поворот. Он не уступил дорогу автомобилю полиции, который двигался по полосе встречного движения. Водитель служебного автомобиля скончался на месте происшествия, второму полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает пресс-служба следственного комитета.

#Происшествия#Дтп#Чайковский
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