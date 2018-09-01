Азартный пермяк проиграл отложенные на свадьбу 400 тысяч рублей и заявил о краже

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ. Нарушитель заявил сотрудникам полиции, что неизвестные похитили 400 тыс. рублей, приготовленные для свадьбы. Однако в ходе следствия выяснилось, что пермяк сам проиграл указанную сумму в азартные игры.