Азартный пермяк проиграл отложенные на свадьбу 400 тысяч рублей и заявил о краже

Posted 1 сентября 2018, 13:29
Published 1 сентября 2018, 13:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вступило в законную силу решение Индустриального суда Перми по делу о ложном доносе — про вымышленную кражу крупной суммы денег, сообщает телеканал Vetta.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ. Нарушитель заявил сотрудникам полиции, что неизвестные похитили 400 тыс. рублей, приготовленные для свадьбы. Однако в ходе следствия выяснилось, что пермяк сам проиграл указанную сумму в азартные игры.
Мужчине грозило до двух лет лишения свободы, но суд, согласившись с предложением следствия, прекратил уголовное дело и назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей.