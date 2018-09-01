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Posted 1 сентября 2018, 13:29

Published 1 сентября 2018, 13:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Азартный пермяк проиграл отложенные на свадьбу 400 тысяч рублей и заявил о краже

Азартный пермяк проиграл отложенные на свадьбу 400 тысяч рублей и заявил о краже

1 сентября 2018, 13:29
Фото: Properm.ru.
Суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в «лжедоносе».

Вступило в законную силу решение Индустриального суда Перми по делу о ложном доносе — про вымышленную кражу крупной суммы денег, сообщает телеканал Vetta.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ. Нарушитель заявил сотрудникам полиции, что неизвестные похитили 400 тыс. рублей, приготовленные для свадьбы. Однако в ходе следствия выяснилось, что пермяк сам проиграл указанную сумму в азартные игры.

Мужчине грозило до двух лет лишения свободы, но суд, согласившись с предложением следствия, прекратил уголовное дело и назначил виновному штраф в размере 30 тысяч рублей.

#Происшествия
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