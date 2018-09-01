Предприятия Прикамья получат 190 миллионов рублей из федерального бюджета

Posted 1 сентября 2018, 08:52
Published 1 сентября 2018, 08:52
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Экспертный совет Фонда развития промышленности России принял решение о финансировании еще трех проектов предприятий Пермского края: АО «Медисорб», АО «ОДК-Авиадвигатель» и ООО «Силур».
«Единственным предприятием в России, получившим новый займ «Маркировка лекарств», стала компания «Медисорб», — приводятся в сообщении пресс-службы правительства Пермского края слова заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтяревой. Остальные предприятия получили одобрение в рамках программы «Совместные займы». Программа предусматривает совместное финансирование проектов из федерального и регионального фондов.
Ранее экспертный совет фонда уже финансировал три проекта: АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Уральский завод противогололедных материалов», а также АО «Соликамский завод «Урал». Общий бюджет шести одобренных проектов составил 756 млн рублей, из них средства регионального фонда развития промышленности — 110 млн рублей, средства Фонда развития промышленности РФ — более 190 млн рублей.
Еще семь предприятий Прикамья в этом году направили заявки на получение поддержки по программам «Цифровая промышленность», «Конверсия» и программам, направленным на реализацию крупных инвестпроектов.