В Перми на Братской, 100 могут сделать парковую зону

Posted 1 сентября 2018, 10:11
Published 1 сентября 2018, 10:11
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Городские власти определились с функционалом площадки на ул. Братской, 100, которая ранее была зарезервирована под новый зоопарк. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, в администрации полагают, что участок больше всего подойдет под парк. Идея вовлечь территорию под жилую застройку не рассматривается из-за невостребованности ритейлеров. Им она оказалась неинтересна из-за удаленности покупательского трафика.
Как пишет издание, сейчас муниципалитет склоняется к тому, чтобы поддержать инициативу администрации Свердловского района. Районные власти предлагают организовать здесь рекреационную территорию по типу Черняевского лесопарка с зонами отдыха, веревочными парками, уличными тренажерами.
Сейчас участок на улице Братской, где ранее планирвоалось разместить зоопарк, относится к зоне биопарков Р-5. Основными видами разрешенного использования которой являются зоопарк, ботанический сад, биопарки. Это место под зоопарк городские власти подыскали в 2008 году, в 2010-м муниципалитет выкупил под эти цели три участка за 82,8 млн рублей у ООО «Форум-2000». Планировалось, что в перспективе зоопарк разместится на площади около 150 га. Однако впоследствии краевые власти во главе с губернатором Виктором Басаргиным остановили выбор на другой площадке. Земля на улице Братской требовала больших вложений в инфраструктуру.