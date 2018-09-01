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Posted 1 сентября 2018, 10:11

Published 1 сентября 2018, 10:11

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми на Братской, 100 могут сделать парковую зону

В Перми на Братской, 100 могут сделать парковую зону

1 сентября 2018, 10:11
Фото: Properm.ru.
Сейчас городские власти рассматривают вариант организации рекреационной зоны по типу Черняевского лесопарка с веревочными парками и уличными тренажерами.

Городские власти определились с функционалом площадки на ул. Братской, 100, которая ранее была зарезервирована под новый зоопарк. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

По данным издания, в администрации полагают, что участок больше всего подойдет под парк. Идея вовлечь территорию под жилую застройку не рассматривается из-за невостребованности ритейлеров. Им она оказалась неинтересна из-за удаленности покупательского трафика.

Как пишет издание, сейчас муниципалитет склоняется к тому, чтобы поддержать инициативу администрации Свердловского района. Районные власти предлагают организовать здесь рекреационную территорию по типу Черняевского лесопарка с зонами отдыха, веревочными парками, уличными тренажерами.

Сейчас участок на улице Братской, где ранее планирвоалось разместить зоопарк, относится к зоне биопарков Р-5. Основными видами разрешенного использования которой являются зоопарк, ботанический сад, биопарки. Это место под зоопарк городские власти подыскали в 2008 году, в 2010-м муниципалитет выкупил под эти цели три участка за 82,8 млн рублей у ООО «Форум-2000». Планировалось, что в перспективе зоопарк разместится на площади около 150 га. Однако впоследствии краевые власти во главе с губернатором Виктором Басаргиным остановили выбор на другой площадке. Земля на улице Братской требовала больших вложений в инфраструктуру.

#Общество#Парки
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