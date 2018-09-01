В Перми на Братской, 100 могут сделать парковую зону

Сейчас участок на улице Братской, где ранее планирвоалось разместить зоопарк, относится к зоне биопарков Р-5. Основными видами разрешенного использования которой являются зоопарк, ботанический сад, биопарки. Это место под зоопарк городские власти подыскали в 2008 году, в 2010-м муниципалитет выкупил под эти цели три участка за 82,8 млн рублей у ООО «Форум-2000». Планировалось, что в перспективе зоопарк разместится на площади около 150 га. Однако впоследствии краевые власти во главе с губернатором Виктором Басаргиным остановили выбор на другой площадке. Земля на улице Братской требовала больших вложений в инфраструктуру.