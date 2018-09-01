В Свердловском районе Перми при пожаре в садовом товариществе погибли двое мужчин

Posted 1 сентября 2018, 11:11
Published 1 сентября 2018, 11:11
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Ночью 31 августа в 3:39 на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании в садовом товариществе, расположенном в Свердловском районе Перми. Когда пожарные прибыли на место, пламя полностью охватило дом.
По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, в тушении принимали участие 19 человек личного состава и шесть единиц техники. На месте происшествия без признаков жизни были обнаружены двое мужчин: 35-ти и 55-ти лет. Еще один 55-летний мужчина былдоставлен в ожоговое отделение.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту пожара проводится проверка, устнавливаются обстоятельства произошедшего.