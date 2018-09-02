Полгода ограничения свободы за гибель малыша. В Перми судили мать за отказ от лечения ребенка

Posted 2 сентября 2018, 06:35
Published 2 сентября 2018, 06:35
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми женщина, отказавшаяся от лечения своего трехлетнего малыша, получила полгода ограничения свободы. Смягчающим обстоятельством в суде стало наличие других детей. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА».
Происшествие случилось недавно. Трехлетний мальчик, за которым приглядывала тетя, выпил жидкость для чистки плит и печей, и с химическим ожогом пищевода был доставлен в Краевую детскую клиническую больницу.
После проведенной терапии в отделении гастроэнтерологии, когда малыш пошел на поправку, мать не стала дожидаться полного выздоровления и написала отказ от дальнейшего лечения. При этом проигнорировала требования врача об амбулаторном наблюдении.
Дома она начала кормить ребенка как раньше, в итоге малышу стало хуже. Дошло до того, что он совсем перестал принимать пищу и месяц пил лишь воду. На фоне ожога пищевода у мальчика развился тяжелый сепсис. Причиной смерти стал септический шок.
Родственники ребенка пытались его спасти: в последний момент вызвали скорую, мальчика привезли в реанимацию, но там ничем помочь врачи уже не смогли. За причинение смерти по неосторожности мать малыша получила полгода ограничения свободы.
Многодетная семья, в которой рос малыш, ранее стояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении, но потом была снята. Теперь вопросы появились к сотрудникам соответствующих органов, которые должны были регулярно проверять эту семью.