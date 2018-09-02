Полгода ограничения свободы за гибель малыша. В Перми судили мать за отказ от лечения ребенка

Дома она начала кормить ребенка как раньше, в итоге малышу стало хуже. Дошло до того, что он совсем перестал принимать пищу и месяц пил лишь воду. На фоне ожога пищевода у мальчика развился тяжелый сепсис. Причиной смерти стал септический шок.