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Posted 2 сентября 2018, 06:35

Published 2 сентября 2018, 06:35

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Полгода ограничения свободы за гибель малыша. В Перми судили мать за отказ от лечения ребенка

Полгода ограничения свободы за гибель малыша. В Перми судили мать за отказ от лечения ребенка

2 сентября 2018, 06:35
Фото: Properm.ru.
Несмотря на то, что у ребенка был химический ожог пищевода, она отказалась от дальнейшего лечения и амбулаторного наблюдения.

В Перми женщина, отказавшаяся от лечения своего трехлетнего малыша, получила полгода ограничения свободы. Смягчающим обстоятельством в суде стало наличие других детей. Об этом сообщает ТК «ВЕТТА».

Происшествие случилось недавно. Трехлетний мальчик, за которым приглядывала тетя, выпил жидкость для чистки плит и печей, и с химическим ожогом пищевода был доставлен в Краевую детскую клиническую больницу.

После проведенной терапии в отделении гастроэнтерологии, когда малыш пошел на поправку, мать не стала дожидаться полного выздоровления и написала отказ от дальнейшего лечения. При этом проигнорировала требования врача об амбулаторном наблюдении.

Дома она начала кормить ребенка как раньше, в итоге малышу стало хуже. Дошло до того, что он совсем перестал принимать пищу и месяц пил лишь воду. На фоне ожога пищевода у мальчика развился тяжелый сепсис. Причиной смерти стал септический шок.

Родственники ребенка пытались его спасти: в последний момент вызвали скорую, мальчика привезли в реанимацию, но там ничем помочь врачи уже не смогли. За причинение смерти по неосторожности мать малыша получила полгода ограничения свободы.

Многодетная семья, в которой рос малыш, ранее стояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении, но потом была снята. Теперь вопросы появились к сотрудникам соответствующих органов, которые должны были регулярно проверять эту семью.

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