В Перми объявили аукцион на реконструкцию улицы Революции

Posted 2 сентября 2018, 14:18
Published 2 сентября 2018, 14:18
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Администрация Перми 31 августа объявила аукцион на реконструкцию ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирская с обустройством трамвайной линии (первый этап).
Строительство будет финансироваться в два этапа. В 2018 году на строительные работы выделят 58,7 млн рублей (из городского бюджета) и 115,5 млн рублей (из краевого), в следующем 176 млн рублей и 300,5 млн рублей.
Максимальная стоимость работ составит 650 млн 705 тыс. рублей. Завершатся работы первого этапа до 15 декабря 2019 года.
В ходе реконструкции планируется расширить проезжую часть до четырех полос. Кроме того, в центре проезжей части появится выделенная полоса для трамваев. Проект реконструкции был разработан в прошлом году.