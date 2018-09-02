В Прикамье полицейские открыли огонь по машине с пьяным водителем, когда тот пытался скрыться

Posted 2 сентября 2018, 10:26
Published 2 сентября 2018, 10:26
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня ночью полицейским, чтобы остановить пьяного водителя, пришлось стрелять по колесам. Об этом сообщает «В курсе».
Происшествие случилось в 4:15 утра между селом Юксеево и поселком Усть-Силайка. Водителя на ВАЗ-2115 заметили сотрудники полиции. На неоднократные требования остановиться он не обратил внимания и попытался скрыться от правоохранителей.
Тогда сотрудники МВД применили табельное оружие — они произвели четыре предупредительных выстрела в воздух и четыре — по колесам. Только после этого нарушитель остановился.
Выяснилось, что нарушитель не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по ст 264.1 УК РФ.