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Posted 3 сентября 2018, 13:39

Published 3 сентября 2018, 13:39

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Бывший тренер «Амкара» обратился в суд за взысканием долгов по зарплате

Бывший тренер «Амкара» обратился в суд за взысканием долгов по зарплате

3 сентября 2018, 13:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Предварительное заседание по делу назначено на 29 октября.

В Свердловский районный суд Перми поступил иск от бывшего тренера ФК «Амкар» Вадима Евсеева. Он обратился с иском о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации за задержку выплаты. Предварительное заседание по делу назначено на 29 октября.

Ранее с исками в суд обратились игроки ФК «Амкар» Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Петр Занев, Павел Комолов. Свердловский районный суд Перми уже рассмотрел иски Салугина, Белорукова и Сивакова и частично удовлетворил их. Полной компенсации удалось добиться Дмитрию Хомичу. Суммы исков не раскрываются, но как пишет «Ъ-Прикамье», общий долг перед игроками и работниками клуба оценивается в 250 млн рублей.

Футбольный клуб «Амкар» в июне 2018 года не смог подтвердить финансовые возможности и не прошел лицензирование. Владельцы «Амкара» не смогли найти средства для погашения долгов и приянли решение о ликвидации клуба через процедуру банкротства.

#Спорт#Амкар
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