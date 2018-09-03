Бывший тренер «Амкара» обратился в суд за взысканием долгов по зарплате

Ранее с исками в суд обратились игроки ФК «Амкар» Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Петр Занев, Павел Комолов. Свердловский районный суд Перми уже рассмотрел иски Салугина, Белорукова и Сивакова и частично удовлетворил их. Полной компенсации удалось добиться Дмитрию Хомичу. Суммы исков не раскрываются, но как пишет «Ъ-Прикамье», общий долг перед игроками и работниками клуба оценивается в 250 млн рублей.