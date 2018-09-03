Черная дыра бюджета. Сколько денег было потрачено на строительство крематория в Перми?

Posted 3 сентября 2018, 02:01
Published 3 сентября 2018, 02:01
Modified 1 марта 2023, 13:25
Updated 1 марта 2023, 13:25
Что есть?
Администрация Перми еще весной подготовила проект постановления о заключении концессионного соглашения по достройке крематория на кладбище «Восточное». Конкурс был объявлен 27 марта этого года.
От концессионера ожидалось вложение инвестиций на сумму не меньше 338 млн 592 тыс. рублей.
Как сказано в конкурсной документации, сегодня на территории кладбища имеются недостроенное здание крематория общей площадью 3,6 тыс. кв. м (степень его готовности составляет 53%), недостроенный административно-бытовой корпус площадью 512 кв. м (готов на 94%), недостроенная водонапорная башня объемом 50 куб. м (95%), противопожарный резервуар объемом 400 куб. м (процент готовности — 50%), туалет на 50 кв. м (готовность — 45%), кабельная линия 0,4 кВ протяженностью 223 м, трансформаторная подстанция (готовы на 95%), газопровод протяженностью 1,9 тыс. погонных метров (95%) и объект электроснабжения.
По условиям соглашения, концессионер должен достроить эти объекты в два этапа. Первый пусковой комплекс должен быть сдан к 2021 году. В этот период инвестор завершит работы на водонапорной башне, противопожарном резервуаре, работы по обсустройству общественного туалета и сети инженерно-технического обеспечения, а также трансформаторной подстанции, кабельной линии 0,4 кВ, газопровода, артезианской скважины, котельной модульной контейнерной газовой МКГ-1,6, газорегуляторного пункта блочного типа и очистных сооружений. Помимо достройки объектов инвестор должен обеспечить их ввод в эксплуатацию и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку тепла, электричества, воды и газа.
В самом здании крематория, административно-бытовом корпусе работы должны быть закончены до 2021 года. В это же время инвестор построит колумбарные стены (стены с нишами для хранения урн с прахом) вместимостью не менее 5 тыс. ячеек, купит и установит две кремационные печи, а также займется благоустройством территории.
Второй пусковой комплекс — второй этап работ — должен завершиться к 2024 году. К этому времени инвестор должен построить колумбарные стены вместимостью не менее 10 тыс. 180 ячеек, купить и установить еще две кремационные печи.
Общая площадь кладбища «Восточного» составляет 48,82 га. Площадь крематория должна составить 3,6 тыс. кв. м. Под устройство колумбария отведены третий и шестой кварталы зоны захоронения. По проекту пермский крематорий должен состоять из двух постоянно работающих печей. Расчетная мощность — 28 кремаций в сутки.
Срок действия концессионного соглашения составлял 49 лет. Концессионная плата по соглашению была установлена в размере 1,5 млн рублей. Концессионер должен был по договору содержать крематорий, раз в три года проводить текущий ремонт, а раз в 15 лет — капитальный. За это он получал право зарабатывать на предоставлении ритуальных услуг, музыкальном сопровождении похорон, поминках, также инвестор мог бы предоставлять по договору помещения в аренду.
Концессионная плата по соглашению была установлена в минимальном размере 1,5 млн рублей. Инвестора планировалось выбирать по двум критериям: размер концессионной платы и срок достройки объекта. Изначально конкурсной документацией они были установлены в 1,5 млн рублей и 74 месяца. Победителя планировалось выбрать из тех, кто предложил бы большую стоимость концессионной платы и меньший срок строительства.
Первые изменения в конкурсную документацию были внесены 8 мая этого года (тогда заявки от участников планировалось принимать до 14 мая, а соглашение подписать уже в сентябре). Вторые — уже 22 июня и последние — 6 августа. По новым изменениям, подвести итоги конкурса планируется 15 января 2019 года, а подписать соглашение 1 февраля следующего года. При условии, что инвестор на проект все же найдется.
Крематорий на кладбище «Восточное» начали строить в 2012 году. В апреле 2009 года был объявлен аукцион на разработку рабочей документации по строительству крематория на кладбище «Восточное» с начальной стоимостью 7,5 млн рублей. Готовый проект на госэкспертизу планировалось отправить уже в октябре 2009 года. Но разработка проекта затянулась до 2011 года.
В конкурсе на разработку проектно-сметной документации участвовали несколько компаний: ЗАО «Институт «Пирс», ООО «Энергостройпроект», ЗАО «Безопасные технологии», ЗАО «ППСП», ЗАО «Компания Энтерпрайз», ООО «ПСФ «Финист». «Энергостройпроект» победило с предложением в 4 млн 290 тыс. рублей.
Проект разрабатывался два года в связи с тем, что, как тогда объясняли в компании, долгое время не было разрешительной документации на разные земельные участки.
Готовить территорию городских лесов под кладбище взялось ЗАО «Пермдорсервис». Затем эти работы продолжило ЗАО ДСФ «ПУДСиб». Строительством административно-бытового корпуса и прокладкой инженерных сетей занималось ОАО «Пермдорстрой». Теми же работами в разные годы занимались ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдорсервис». Впоследствии строительством крематория занималось ООО «Вектор». Свои услуги компания оценила в 113,8 млн рублей.
Подрядчик должен был завершить строительство здания крематория, провести отопление, освещение, водоснабжение, построить котельную и газопровод. Внутренняя отделка, печи, холодильные камеры, благоустройство территории контрактом не были предусмотрены. Уже тогда власти заявляли, что для завершения строительства и оснащения крематория понадобится еще 300 млн рублей. Поэтому они вынуждены искать инвестора.
Как сказано в паспорте объекта, с 20 апреля по 15 декабря 2015 года МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракты на выполнение следующих работ: возведение кирпичной кладки, монтаж железобетонных плит, проведение кровельных и землеустроительных работ, осуществление авторского и строительного надзора на объекте.
Изначально планировалось открыть крематорий спустя два года с момента закладки первого камня, то есть в четвертом квартале 2014 года, но он не достроен и до сих пор.
Почему так получилось в 2014 году выяснила Контрольно-счетная палата Перми. Надзорное ведомство проанализировало расходование средств на инвестиционный проект «Строительство кладбища Восточное с крематорием» за последние шесть лет: с 2007 года по 2012 год. Объектом проверки стала работа управления внешнего благоустройства администрации Перми, МКУ «Благоустройство» и департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми при строительстве крематория.
Основное нарушение, о котором говорится в отчете КСП — это «безрезультативное расходование бюджетных средств» в сумме 164 млн 893 тыс. рублей.
По мнению проверяющих, безрезультативное расходование средств произошло из-за «излишних расходов в 2007 году на устройство временной подъездной дороги, а также повторной оплаты устройства временной подъездной автомобильной дороги в 2008 году». В список безрезультатных расходов проверяющие внесли и вынужденное проведение экспертизы строительных конструкций, не соответствующих проекту, на надежность.
КСП указывает в своем отчете, что при реализации проекта были необоснованно затянуты сроки строительства. Отсуствовало организованное обслуживание (содержание) и надлежащая охрана объектов незавершенного строительства, а объемы выполненных работ расходились с объемами, которые были указаны в проекте. При этом ПСД не корректировалась.
Не смог заказчик документально подтвердить оплаченное выполнение работ по осуществлению авторского надзора, на который было потрачено 237 тыс. 222 рубля. Надзор осуществляло ООО «Агенастар».
«На протяжении 2007–2009 годов муниципальным заказчиком систематически допускались случаи изменения видов и объемов работ, подлежащих выполнению по муниципальным контрактам, либо заказчик отказывался от тех или иных работ, что и приводило к затягиванию сроков», — говорится в отчете КСП.
Проверяющие указывают на то, что управление внешнего благоустройства Перми формально подготовило информацию по необходимым площадям по захоронению без обоснования реальной — в документах расчеты отсутствовали. Источник финансирования проекта не был определен. Не определены были на момент проверки и сроки завершения работ, дата ввода объекта.
Отмечают в КСП и слабую претензионную работу с подрядчиками. Так, например, когда шел суд по сданным объектам, которые нуждались в ремонте, представитель истца (МКУ «Пермблагоустройство») на заседание даже не явился.
КСП указывает, что, спустя годы, привлечь должностных лиц, ответственных за строительство крематория, к дисциплианрной ответственности не было возможно, так как с ними на тот момент уже были расторгнуты трудовые отношения. И допущенные избыточные расходы на строительство той же временной дороги к зданию крематория, не были возвращены в бюджет из-за истечения срока исковой давности.
Строительство пермского крематория началось еще при губернаторе Пермского края Олеге Чиркунове.
В 2010 году пермские СМИ сообщали: проект по строительству крематория уже обсудили бывший вице-премьер Пермского края Александр Кудрявцев, Олег Чиркунов и экс-председатель правительства Валерий Сухих.
9 декабря 2010 года начальник отдела координации отраслевых программ и проектов министерства жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Роман Кондрашов сообщил в своем блоге: «На выполнение работ по строительству крематория в проекте бюджета города Перми на 2012–2014 годы предусмотрено финансирование в размере 25% от стоимости реализации проекта (на 2013–2014 годы), 75% дополнительных средств, планируется привлечь из Регионального фонда софинансирования расходов бюджета Пермского края».
В 2010 году бывший глава Перми Игорь Шубин на заседании гордумы заявил, что через два года основное кладбище Перми «Северное» исчерпает свои возможности и его необходимо будет закрыть. К этому времени на новом «Восточном» кладбище должен был быть построен крематорий.
Заказчиком всех работ по строительству выступало МКУ «Пермблагоустройство».
При этом, когда строительные работы приостановились, СМИ писали о том, что строительство приостановлено, так как средства на строительство «заморожены». Но, судя по паспорту объекта, все эти годы деньги на строительство выделялись регулярно. Так, в 2009 году было выделено 25,5 млн рублей, в 2010 — 24 млн 229 тыс. рублей, 2011 — 19,8 млн рублей, 2012 — 17,5 млн рублей, 2013 — 51,3 млн рублей, 2014 — 70,7 млн рублей, 2015 — 13 млн рублей, 2016 — 315 тыс. рублей, 2017 — 99,8 тыс. рублей.
На старте строительство крематория оценивалось разработчиками проекта в 340 млн рублей. В общей сложности, на строительство крематория в Перми было выделено 222 млн 562 тыс. рублей. 202 млн 300 тыс. рублей из них — из городского бюджета, 22 млн 258 тыс. рублей — из краевого.
Все эти деньги потрачены, однако крематория в Перми до сих пор нет.
Фоторепортаж из недостроенного крематория в Перми смотрите на сайте Properm.ru завтра, 4 сентября.