Черная дыра бюджета. Сколько денег было потрачено на строительство крематория в Перми?

Срок действия концессионного соглашения составлял 49 лет. Концессионная плата по соглашению была установлена в размере 1,5 млн рублей. Концессионер должен был по договору содержать крематорий, раз в три года проводить текущий ремонт, а раз в 15 лет — капитальный. За это он получал право зарабатывать на предоставлении ритуальных услуг, музыкальном сопровождении похорон, поминках, также инвестор мог бы предоставлять по договору помещения в аренду.