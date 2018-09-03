Пермский районный суд рассмотрел дело двух браконьеров

Posted 3 сентября 2018, 15:00
Published 3 сентября 2018, 15:00
Modified 1 марта 2023, 13:19
Updated 1 марта 2023, 13:19
Пермский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей. Мужчины признаны виновными в незаконной ловле водных биологических ресурсов с применением запрещенных способов в местах нереста группой лиц по предварительному сговору.
Суд установил, что в мае 2018 года на мосту через Мулянку Воткинского водохранилища они незаконно добыли 15 экземпляров рыбы — плотвы и леща. Рыбалка происходила в нерестовый период запрещенным орудием — подъемником с сетной снастью.
Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновным судебные штрафы в размере 6 тыс. рублей каждому, сообщает Прокуратура Пемского края.