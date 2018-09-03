Пермский районный суд рассмотрел дело двух браконьеров

Суд установил, что в мае 2018 года на мосту через Мулянку Воткинского водохранилища они незаконно добыли 15 экземпляров рыбы — плотвы и леща. Рыбалка происходила в нерестовый период запрещенным орудием — подъемником с сетной снастью.