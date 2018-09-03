В Перми отчим до смерти избил шестилетнюю падчерицу на глазах у ее сестры

Posted 3 сентября 2018, 07:45
Published 3 сентября 2018, 07:45
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми отчима подозревают в убийстве шестилетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.
Зверское убийство было совершено 31 августа днем в Кировском районе Перми, пока мать детей была на работе. Ранее судимый 33-летний мужчина избил девочку до смерти прямо на глазах у ее девятилетней сестры.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Он был задержан в тот же день.
На место преступления выехал лично исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Алексей Сердюков. По его указанию для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
Сейчас по факту смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. В ходе следствия будут детально выяснены условия жизни и воспитания погибшей девочки, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних и приняты все необходимые меры для установления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению особо тяжкого преступления.
Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления.