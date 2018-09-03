В Перми отчим до смерти избил шестилетнюю падчерицу на глазах у ее сестры

Зверское убийство было совершено 31 августа днем в Кировском районе Перми, пока мать детей была на работе. Ранее судимый 33-летний мужчина избил девочку до смерти прямо на глазах у ее девятилетней сестры.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Он был задержан в тот же день.