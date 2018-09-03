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Posted 3 сентября 2018, 07:45

Published 3 сентября 2018, 07:45

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми отчим до смерти избил шестилетнюю падчерицу на глазах у ее сестры

В Перми отчим до смерти избил шестилетнюю падчерицу на глазах у ее сестры

3 сентября 2018, 07:45
Фото: Properm.ru.
Расследованием уголовного дела занялся первый отдел по расследованию особо важных дел.

В Перми отчима подозревают в убийстве шестилетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.

Зверское убийство было совершено 31 августа днем в Кировском районе Перми, пока мать детей была на работе. Ранее судимый 33-летний мужчина избил девочку до смерти прямо на глазах у ее девятилетней сестры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Он был задержан в тот же день.

На место преступления выехал лично исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Алексей Сердюков. По его указанию для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

Сейчас по факту смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. В ходе следствия будут детально выяснены условия жизни и воспитания погибшей девочки, дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних и приняты все необходимые меры для установления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению особо тяжкого преступления.

Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления.

#Происшествия
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