В Перми водитель сбил девочку на пешеходном переходе возле школы и скрылся с места аварии

Сегодня, 3 сентября, около 10:30 возле школы по адресу: улица Репина, 12 водитель сбил 12-летнюю девочку. В ГИБДД по Пермскому краю пояснили, что автомобиль Hyundai ехал со стороны улицы Лобвинской в направлении Карбышева. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и не сбросил скорость, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина сбил 12-летнюю девочку. Девочка в этот момент переходила дорогу вместе с мамой.