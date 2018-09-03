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Posted 3 сентября 2018, 14:29

Published 3 сентября 2018, 14:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми водитель сбил девочку на пешеходном переходе возле школы и скрылся с места аварии

В Перми водитель сбил девочку на пешеходном переходе возле школы и скрылся с места аварии

3 сентября 2018, 14:29
Фото: Properm.ru.
Полиции удалось задержать нарушителя.

Сегодня, 3 сентября, около 10:30 возле школы по адресу: улица Репина, 12 водитель сбил 12-летнюю девочку. В ГИБДД по Пермскому краю пояснили, что автомобиль Hyundai ехал со стороны улицы Лобвинской в направлении Карбышева. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения и не сбросил скорость, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина сбил 12-летнюю девочку. Девочка в этот момент переходила дорогу вместе с мамой.

В результате ДТП школьница получила различные травмы. Водитель скрылся в места аварии. Полиции удалось задержать мужчину. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Сбил пешехода
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