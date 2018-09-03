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Posted 3 сентября 2018, 03:17

Published 3 сентября 2018, 03:17

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В пермском аэропорту из-за тумана задержали рейсы до Антальи, Москвы и Санкт-Петербурга

В пермском аэропорту из-за тумана задержали рейсы до Антальи, Москвы и Санкт-Петербурга

3 сентября 2018, 03:17
Фото: Properm.ru.
Самолеты вылетят с семичасовой задержкой.

Сегодня, 3 сентября, с утра были задержаны три рейса до Антальи (№WZ4027, KK6684, FV5809), один до Санкт-Петербурга (№FV6582) и один до Москвы (СУ1219). Первые два самолета должны были вылететь в 02:30 и 03:10. Перелет в северную столицу был назначен на 05:25 утра. В Москву в 06:30. Еще один рейс до Антальи на 06:50 тоже задержали.

Как рассказали в пресс-службе «Международного аэропорта Пермь», рейсы были задержаны из-за тумана. Судя по табло, первые рейсы до Антальи будут с семичасовой задержкой: в 9:45 и 9:30. Самолет в Санкт-Петербург вылетит в 11:00, в Москву — в 12:00, рейс FV5809 до Антальи перенесен на 11:20.

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