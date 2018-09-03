В пермском аэропорту из-за тумана задержали рейсы до Антальи, Москвы и Санкт-Петербурга

Сегодня, 3 сентября, с утра были задержаны три рейса до Антальи (№WZ4027, KK6684, FV5809), один до Санкт-Петербурга (№FV6582) и один до Москвы (СУ1219). Первые два самолета должны были вылететь в 02:30 и 03:10. Перелет в северную столицу был назначен на 05:25 утра. В Москву в 06:30. Еще один рейс до Антальи на 06:50 тоже задержали.