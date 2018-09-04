9 сентября на время проведения марафона перекроют центр Перми

Posted 4 сентября 2018, 06:57
Published 4 сентября 2018, 06:57
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
9 сентября в связи в проведением Пермского международного марафона с 07:00 до 16:00 перекроют центр города.
Изменения коснутся и общественного транспорта, который на время соревнований пустят в обход.
Автобусы пустят через другие остановки:
Изменится маршрут трамваев:
Троллейбус №1 будет следовать от ул. Гусарова до площади Дружбы. Троллейбус №5 до 16:00 поедет по улицам: Гусарова, Комсомольская площадь, Героев Хасана и Чкалова. Троллейбус №10 до 16:00 ездит от микрорайона «Парковый» до Центрального рынка. №12 до 16:00 — от ул. Милиционера Власова до Центрального рынка.
Расписание общественного транспорта в этот день изменится. Посмотреть его можно на сайте «Гортранса».