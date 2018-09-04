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Posted 4 сентября 2018, 06:57

Published 4 сентября 2018, 06:57

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

9 сентября на время проведения марафона перекроют центр Перми

9 сентября на время проведения марафона перекроют центр Перми

4 сентября 2018, 06:57
Фото: Properm.ru.
Изменится расписание и маршрут общественного транспорта.

9 сентября в связи в проведением Пермского международного марафона с 07:00 до 16:00 перекроют центр города.

Изменения коснутся и общественного транспорта, который на время соревнований пустят в обход.

Автобусы пустят через другие остановки:

  • 7, 33, 35, 39, 41, 46 и 60 будут следовать до Драмтеатра;
  • 6, 8, 15, 20, 33, 35, 39, 41, 49, 53, 60, 3т и 7т от Коммунального моста будут двигаться по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Движение маршрутов с улицы Ленина будет перенаправлено по улицам Крисанова и Екатерининской (Луначарского).
  • 1, 4, 13, 14, 19, 36, 59, 61, 63, 66, 67 и 74 поедут через ул. Куйбышева;
  • 4, 36, 63 и 67 будут проезжать по ул. 25-го Октября;
  • 61 маршрут будет перенаправлен через Южную дамбу;
  • 32 и 77 будут курсировать до ул. Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных маршрутах №4, 7, 8, 10 и 11. Часть автобусов маршрута №77 будет следовать сообщением «Микрорайон Ераничи — Автовокзал»;
  • 5 в этот день поедет по укороченной схеме от Комсомольской площади до остановок «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс»;
  • 33 будет укорочен от остановки «город Сердца» до остановки «Драмтеатр», а от остановки «микрорайон Архиерейка» до остановки «Гипермаркет «Семья»;
  • 3 и 68 в этот день ездить не будут.

Изменится маршрут трамваев:

  • №5 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать сообщением «улица Стахановская — станция «Бахаревка».
  • №6 до 16:00 не обслуживается, вместо него по маршруту «Микрорайон Висим — ОАО «Велта» будет следовать трамвайный маршрут №4.
  • №7 будет двигаться от остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановки «Разгуляй».
  • №11 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская.

Троллейбус №1 будет следовать от ул. Гусарова до площади Дружбы. Троллейбус №5 до 16:00 поедет по улицам: Гусарова, Комсомольская площадь, Героев Хасана и Чкалова. Троллейбус №10 до 16:00 ездит от микрорайона «Парковый» до Центрального рынка. №12 до 16:00 — от ул. Милиционера Власова до Центрального рынка.

Расписание общественного транспорта в этот день изменится. Посмотреть его можно на сайте «Гортранса».

#Общество
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