Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак вышел на свободу по УДО

Posted 4 сентября 2018, 15:33
Published 4 сентября 2018, 15:33
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
24 августа Копейский городской суд Челябинской области удовлетворил ходатайство бывшего владельца сгоревшего в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает «NewsKo». Постановление об УДО в десятидневный срок не было обжаловано, сейчас Анатолий Зак вышел на свободу.
В отношении Анатолия Зака сейчас установлен административный надзор. По закону он должен приходить отмечаться в полицию раз в месяц. Также ему запрещено находиться вне дома с 23:00 до 06:00 часов за исключением выхода на работу.
В декабре 2009 года из-за пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Владельца клуба Анатолия Зака Ленинский районный суд приговорил к девяти годам десяти месяцам колонии общего режима. Выйти на свободу он должен был в октябре 2019 года. Всего по делу о пожаре в «Хромой лошади» было осуждено семь человек, все они уже вышли на свободу.
В 2016 году бизнесмен отбывал наказание в исправительной колонии общего режима №7, и ходатайство об УДО Сегежский городской суд Республики Карелия не удовлетворил. В 2017 году Анатолия Зака перевели исправительную колонию №11 в Челябинской области.