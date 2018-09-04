Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак вышел на свободу по УДО

В декабре 2009 года из-за пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Владельца клуба Анатолия Зака Ленинский районный суд приговорил к девяти годам десяти месяцам колонии общего режима. Выйти на свободу он должен был в октябре 2019 года. Всего по делу о пожаре в «Хромой лошади» было осуждено семь человек, все они уже вышли на свободу.