properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября 2018, 15:33

Published 4 сентября 2018, 15:33

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак вышел на свободу по УДО

Бывший совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак вышел на свободу по УДО

4 сентября 2018, 15:33
Фото: Properm.ru.
В отношении Анатолия Зака сейчас установлен административный надзор.

24 августа Копейский городской суд Челябинской области удовлетворил ходатайство бывшего владельца сгоревшего в Перми ночного клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает «NewsKo». Постановление об УДО в десятидневный срок не было обжаловано, сейчас Анатолий Зак вышел на свободу.

В отношении Анатолия Зака сейчас установлен административный надзор. По закону он должен приходить отмечаться в полицию раз в месяц. Также ему запрещено находиться вне дома с 23:00 до 06:00 часов за исключением выхода на работу.

В декабре 2009 года из-за пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Владельца клуба Анатолия Зака Ленинский районный суд приговорил к девяти годам десяти месяцам колонии общего режима. Выйти на свободу он должен был в октябре 2019 года. Всего по делу о пожаре в «Хромой лошади» было осуждено семь человек, все они уже вышли на свободу.

В 2016 году бизнесмен отбывал наказание в исправительной колонии общего режима №7, и ходатайство об УДО Сегежский городской суд Республики Карелия не удовлетворил. В 2017 году Анатолия Зака перевели исправительную колонию №11 в Челябинской области.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика