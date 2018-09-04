Депутаты Заксобрания рассмотрят проект закона о дифференцировании транспортного налога

Согласно законопроекту, налоговая ставка на легковой автомобиль старше 15 лет 20 рублей на 1 лошадиную силу. Для новых машин мощностью 125–150 лошадиных сил ставка будет установлена на уровне 35 рублей на 1 лошадиную силу, для автомобилей возраста 5–10 лет — 34 рубля, 10–15 лет — 33 рубля. Для владельцев новых автомашин с мощными двигателями ставки налога вырастут более чем вдвое.