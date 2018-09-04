Депутаты Заксобрания рассмотрят проект закона о дифференцировании транспортного налога

Posted 4 сентября 2018, 17:14
Published 4 сентября 2018, 17:14
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
31 августа группа депутатов Законодательного собрания региона внесла проект поправок в Закон «О транспортном налоге на территории Пермского края». Проект предполагает дифференцирование налоговых ставок в зависимости от года выпуска, категории автомобиля и мощности двигателя, пишет «Ъ-Прикамье».
Согласно законопроекту, налоговая ставка на легковой автомобиль старше 15 лет 20 рублей на 1 лошадиную силу. Для новых машин мощностью 125–150 лошадиных сил ставка будет установлена на уровне 35 рублей на 1 лошадиную силу, для автомобилей возраста 5–10 лет — 34 рубля, 10–15 лет — 33 рубля. Для владельцев новых автомашин с мощными двигателями ставки налога вырастут более чем вдвое.
Налоговая ставка на легковое авто не старше пяти лет и мощностью до 100 лошадиных сил составит 25 рублей на 1 лошадиную силу. Для автомобиля старше 15 лет — 20 рублей на 1 лошадиную силу. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Авторами документа значатся депутаты Илья Шулькин, Олег Постников, Татьяна Миролюбова, Юрий Борисовец, Александр Шалаев, Игорь Папков, Александр Шицын, Алексей Золотарев и Александр Борисов. По прогнозам экспертов, реализация предложений по корректировке ставок увеличит налоговый потенциал бюджетов оценочно на 413 млн рублей ежегодно.