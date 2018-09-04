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Posted 4 сентября 2018, 16:13

Published 4 сентября 2018, 16:13

Modified 1 марта 2023, 13:18

Updated 1 марта 2023, 13:18

Металлургический завод «Камасталь» признан банкротом с долгами в пять миллиардов рублей

Металлургический завод «Камасталь» признан банкротом с долгами в пять миллиардов рублей

4 сентября 2018, 16:13
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Из этой суммы порядка четырех миллиардов — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».

Арбитражный суд Пермского края 31 августа признал ООО «Металлургический завод «Камасталь» банкротом и ввел конкурсное производство на полгода, следует из материалов дела.

Конкурсным управляющим назначен член союза арбитражных управляющих «СРО «Северная столица» Максим Кибишев. Как пишет «Ъ-Прикамье», в марте 2018 года в отношении общества уже было введено наблюдение, тогда же компания прекратила деятельность. В реестр требований кредиторов третьей очереди включено 469 млн рублей.

По данным отчета временного управляющего, на 31 мая 2018 года размер кредиторской задолженности ООО МЗ «Камасталь» составлял 5 млрд рублей, из них 4,4 млрд рублей — задолженность перед ПАО «Мотовилихинские заводы».

По итогам первого собрания кредиторов, проведенного 16 августа 2018 года, принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Завод «Камасталь» — дочернее общество машиностроительного холдинга «Мотовилихинские заводы», который также находится в процедуре банкротства. По данным издания, после всех процедур финансового оздоровления на площадке МЗ останется два предприятия — оборонное «Специальное конструкторское бюро» и гражданское «Мотовилиха — Гражданское машиностроение». «Мотовилихинские заводы» могут быть сохранены в качестве балансодержателя акций компаний холдинга.

#Общество#Банкротство#Мотовилихинские заводы
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