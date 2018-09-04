Металлургический завод «Камасталь» признан банкротом с долгами в пять миллиардов рублей

Завод «Камасталь» — дочернее общество машиностроительного холдинга «Мотовилихинские заводы», который также находится в процедуре банкротства. По данным издания, после всех процедур финансового оздоровления на площадке МЗ останется два предприятия — оборонное «Специальное конструкторское бюро» и гражданское «Мотовилиха — Гражданское машиностроение». «Мотовилихинские заводы» могут быть сохранены в качестве балансодержателя акций компаний холдинга.