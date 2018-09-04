Полиция опубликовала видео задержания убийцы шестилетней девочки в Перми

Posted 4 сентября 2018, 10:16
Published 4 сентября 2018, 10:16
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
ГУ МВД по Пермскому краю опубликовало видео задержания предполагаемого убийцы шестилетней девочки в Перми.
Страшное убийство было совершено 31 августа в Кировском районе Перми. Две сестры шести и девяти лет остались одним дома с отчимом. До сих пор не известно, что так разозлило мужчину, но он избил сначала старшую девочку (у нее травма головы), а потом накинулся на младшую. От полученных травм малышка скончалась на месте.
Расследованием уголовного дела занялся первый отдел по расследованию особо важных дел. В отношении 33-летнего отчима возбуждено уголовное дело по п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Он был задержан в тот же день.
Расследование уголовного дела взял под личный контроль исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Алексей Сердюков. По его указанию для детального выяснения роли в произошедшем органов системы профилактики теперь возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).