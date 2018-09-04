Полиция опубликовала видео задержания убийцы шестилетней девочки в Перми

Страшное убийство было совершено 31 августа в Кировском районе Перми. Две сестры шести и девяти лет остались одним дома с отчимом. До сих пор не известно, что так разозлило мужчину, но он избил сначала старшую девочку (у нее травма головы), а потом накинулся на младшую. От полученных травм малышка скончалась на месте.