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Posted 4 сентября 2018, 04:30

Published 4 сентября 2018, 04:30

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Получил черепно-мозговую травму. В Бардымском районе пьяная женщина набросилась на знакомого с лопатой

Получил черепно-мозговую травму. В Бардымском районе пьяная женщина набросилась на знакомого с лопатой

4 сентября 2018, 04:30
Фото: Properm.ru.
Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в больницу.

В Бардымском районе в селе Шармейка совместное распитие алкоголя чуть не закончилась трагично для одного из его участников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ходе ссоры 37-летняя женщина набросилась на своего знакомого с лопатой и несколько раз ударила его. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в больницу. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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