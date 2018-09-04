Получил черепно-мозговую травму. В Бардымском районе пьяная женщина набросилась на знакомого с лопатой

Posted 4 сентября 2018, 04:30
Published 4 сентября 2018, 04:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Бардымском районе в селе Шармейка совместное распитие алкоголя чуть не закончилась трагично для одного из его участников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе ссоры 37-летняя женщина набросилась на своего знакомого с лопатой и несколько раз ударила его. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в больницу. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.