Сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних в Прикамье уличили в формальном исполнении обязанностей

Как выяснили проверяющие, работы по индивидуальным программам реабилитации комиссией не анализировали. «Фактически ежегодно дублировались одни и те же мероприятия, в связи с чем поставленные цели не достигались, что свидетельствовало о формальном исполнении возложенных обязанностей», — говорится в пресс-релизе.