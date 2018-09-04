Сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних в Прикамье уличили в формальном исполнении обязанностей

Posted 4 сентября 2018, 03:57
Published 4 сентября 2018, 03:57
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Частинском районе прокуратура проверила работу комиссию по делам несовершеннолетних, которая работа при районной администрации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как выяснили проверяющие, работы по индивидуальным программам реабилитации комиссией не анализировали. «Фактически ежегодно дублировались одни и те же мероприятия, в связи с чем поставленные цели не достигались, что свидетельствовало о формальном исполнении возложенных обязанностей», — говорится в пресс-релизе.
По результатам проверки прокурор внес главе районной администрации представление. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.