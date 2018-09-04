Трещины, сырость и разруха. Экскурсия по пермскому крематорию

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Девять лет прошло с момента разработки проектно-сметной документации на строительство крематория на кладбище «Восточное» в Перми. С момента закладки первого камня минуло шесть лет. Крематорий должны были сдать в строй уже в 2014 году, но он до сих пор не готов. Во что превратился когда-то перспективный проект, и сколько реально понадобится властям на его достройку и восстановление, смотрите в нашем фоторепортаже.

На строительство крематория из городского и краевого бюджета с 2009 по 2017 годы было выделено 222 млн рублей. КСП Перми нашла нарушения при расходовании средств на 164 млн рублей. Важный инфраструктурный объект планировалось достроить в 2014 году, но впоследствии власти заявили о том, что на достройку потребуется еще 338 млн 592 тыс. рублей. Дополнительных средств в бюджете на его достройку не нашлось. Поэтому в марте этого года был объявлен конкурс на заключение концессионного соглашения. По условиям соглашения, концессионеру предлагалось вложить в строительство объектов крематория еще 338 млн рублей. В обмен на это он получал право сдавать готовые помещения в аренду и развивать здесь ритуальные услуги. В документации к концессионному соглашению сказано, что на территории кладбища Восточное сегодня имеются недостроенные здание крематория, административно-бытового корпуса водонапорной башни, противопожарный резервуар, туалет, кабельная линия, трансформаторная подстанция и газопровод. Первое, что нам встретилось на пути — здание административно-бытового корпуса. По документации, его готовность составляет не меньше 94%. С виду это именно так — здание почти готово. Но за все эти годы, пока оно не использовалось, стены здания покрылись трещинами и плесенью. Повсюду валяется отваливавшаяся штукатурка. На трещины, которые здесь появляются, ставят маячки, чтобы понимать, в каком состоянии сегодня находятся строительные конструкции. По документам, готовность основного здания крематория оценивается на 53%. Сооружение достаточно большое — общая площадь 3,6 тыс. кв. м. Мы заглянули вовнутрь, и вот что увидели. Заросшая мхом и кустарниками внутренняя территория здания. Судя по всему, крыша здесь уже давно нуждается в ремонте. Необходимость проведения кровельных работ прописана и в конкурсной документации к концессионному соглашению. Строители делают «заплатки» на крышу, чтобы она не текла. Но, похоже, это не сильно помогает. Некогда благоустроенная территория вокруг здания заросла травой. По асфальтированным дорожкам, которые ранее были сделаны по всему периметру Восточного кладбища, теперь гоняют пермяки на лыжероллерах. На территории кладбища «Восточное» продолжаются работы. На момент нашей экскурсии рабочие продолжали разравнивать территорию и жечь мусор. Строительством крематория в Перми в разные годы занимались разные компании. Так, готовить территорию городских лесов под кладбище взялось ЗАО «Пермдорсервис». Затем эти работы продолжило ЗАО ДСФ «ПУДСиб». Строительством административно-бытового корпуса и прокладкой инженерных сетей занималось ОАО «Пермдорстрой». Эти работы продолжили ООО «УралРегионСтрой» и ЗАО «Пермдорсервис», которые также строили основное здание крематория. Последний контракт на строительство крематория был заключен с ООО «Вектор» на 113,8 млн рублей. Главная новость по теме Черная дыра бюджета. Сколько денег было потрачено на строительство крематория в Перми? Компания на эти деньги построила основное здание крематория, завела его под крышу. Впоследствии представитель подрядчика заявлял, что выделенных денег на достройку крематория недостаточно, поэтому закупка необходимого оборудования и благоустройство территории выполнено не будет. В 2016 году администрация Перми решила привлечь инвестора на достройку объекта. Конкурс на заключение концессионного соглашения был объявлен в этом году и уже перенесен на следующий год из-за того, что в Перми нет желающих достроить крематорий за свой счет. Фото: Кирилл Козлов