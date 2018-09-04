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Posted 4 сентября 2018, 03:14

Published 4 сентября 2018, 03:14

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Березниках подросток упал с заброшенного здания

В Березниках подросток упал с заброшенного здания

4 сентября 2018, 03:14
Фото: Properm.ru.
Происшествие случилось, когда подростки «культурно» отдыхали в заброшенном здании старой бани.

В Березниках при падении с заброшенного здания старой бани на ул. Березниковская пострадал подросток. Предположительно, с черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, ЧП случилось, когда подростки «культурно» отдыхали на территории старой заброшенной бани 1 сентября. После проишествия собственника здания, скорее всего, принудят закрыть здание для посетителей, либо снести его.

#Происшествия
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