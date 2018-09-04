В Березниках подросток упал с заброшенного здания

Posted 4 сентября 2018, 03:14
Published 4 сентября 2018, 03:14
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Березниках при падении с заброшенного здания старой бани на ул. Березниковская пострадал подросток. Предположительно, с черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам местных жителей, ЧП случилось, когда подростки «культурно» отдыхали на территории старой заброшенной бани 1 сентября. После проишествия собственника здания, скорее всего, принудят закрыть здание для посетителей, либо снести его.