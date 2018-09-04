В Березниках трое грабителей напали на бармена из Туниса

Как сообщает пресс-служба полиции, оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, маршрут движения и их местонахождение. Задержаны трое безработных ранее не судимых местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Сейчас все они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.