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Posted 4 сентября 2018, 17:39

Published 4 сентября 2018, 17:39

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Березниках трое грабителей напали на бармена из Туниса

В Березниках трое грабителей напали на бармена из Туниса

4 сентября 2018, 17:39
Фото: Properm.ru.
Мужчины задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело.

Вчера, 3 сентября, в дежурную часть полиции Березников поступило сообщение о разбойном нападении в отношении гражданина Туниса. Около семи вечера в развлекательное заведение, где 29-летний мужчина работал барменом, вошли трое мужчин. Угрожая мужчине предметом, похожим на нож и избивая жертву, они открыто похитили деньги и видеорегистратор.

Как сообщает пресс-служба полиции, оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, маршрут движения и их местонахождение. Задержаны трое безработных ранее не судимых местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Сейчас все они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

#Происшествия#Разбой
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