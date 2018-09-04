В Березниках трое грабителей напали на бармена из Туниса

Posted 4 сентября 2018, 17:39
Published 4 сентября 2018, 17:39
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 3 сентября, в дежурную часть полиции Березников поступило сообщение о разбойном нападении в отношении гражданина Туниса. Около семи вечера в развлекательное заведение, где 29-летний мужчина работал барменом, вошли трое мужчин. Угрожая мужчине предметом, похожим на нож и избивая жертву, они открыто похитили деньги и видеорегистратор.
Как сообщает пресс-служба полиции, оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, маршрут движения и их местонахождение. Задержаны трое безработных ранее не судимых местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Сейчас все они находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.