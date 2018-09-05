На следующей неделе будет расширена зона платной парковки в Перми

По словам чиновников, эти территории необходимо включить в зону платной парковки, поскольку сейчас там дефицит парковочных мест. Стоит отметить, что за 2016–2018 годы в бюджет было перечислено 85 млн рублей доходов от парковок. Еще 150 млн рублей пермяки должны выплатить в качестве штрафов.