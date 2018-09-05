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Posted 5 сентября 2018, 11:25

Published 5 сентября 2018, 11:25

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На следующей неделе будет расширена зона платной парковки в Перми

На следующей неделе будет расширена зона платной парковки в Перми

5 сентября 2018, 11:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Зона П
Стоимость оплаты по-прежнему 20 рублей в час.

Власти Перми уже со следующей недели — 10 сентября — расширят зону платной парковки в центре города. С понедельника начнется первый этап расширения: в «Зону П» попадут территории ограниченные улицами:

  • Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова;
  • Пушкина, Комсомольского проспекта, Революции, Николая Островского;
  • Ленина, Петропавловской, Николая Островского и Клименко.

Второй этап начнется 1 октября. С этого дня к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.

По словам чиновников, эти территории необходимо включить в зону платной парковки, поскольку сейчас там дефицит парковочных мест. Стоит отметить, что за 2016–2018 годы в бюджет было перечислено 85 млн рублей доходов от парковок. Еще 150 млн рублей пермяки должны выплатить в качестве штрафов.

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#Авто#Зона П
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