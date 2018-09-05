Пермские коллекторы угрожали должникам

Posted 5 сентября 2018, 10:44
Published 5 сентября 2018, 10:44
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермская коллекторская компания ООО «Финколлект» оштрафована за нарушение правил возврата долгов.
После проведения проверки, сотрудники УФСС по Пермскому краю выяснили, что работники ООО «Финколлект» звонили лицам, не являющимися должниками, превышая при этом лимит допустимых звонков гражданам. Так же в правоохранительные органы поступили жалобы на факт оказания коллекторами психологического давления, унижений и оскорблений.
По факту совершенных правонарушений коллекторской организации назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.