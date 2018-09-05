Пермские коллекторы угрожали должникам

После проведения проверки, сотрудники УФСС по Пермскому краю выяснили, что работники ООО «Финколлект» звонили лицам, не являющимися должниками, превышая при этом лимит допустимых звонков гражданам. Так же в правоохранительные органы поступили жалобы на факт оказания коллекторами психологического давления, унижений и оскорблений.