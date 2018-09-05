properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2018, 10:44

Published 5 сентября 2018, 10:44

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермские коллекторы угрожали должникам

Пермские коллекторы угрожали должникам

5 сентября 2018, 10:44
Фото: Properm.ru.
За нарушение закона компания оштрафована на 100 тыс. рублей

Пермская коллекторская компания ООО «Финколлект» оштрафована за нарушение правил возврата долгов.

После проведения проверки, сотрудники УФСС по Пермскому краю выяснили, что работники ООО «Финколлект» звонили лицам, не являющимися должниками, превышая при этом лимит допустимых звонков гражданам. Так же в правоохранительные органы поступили жалобы на факт оказания коллекторами психологического давления, унижений и оскорблений.

По факту совершенных правонарушений коллекторской организации назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика