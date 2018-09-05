Присяжные оправдали Романа Юшкова по обвинению в реабилитации нацизма

По мнению следствия, составы преступлений содержатся в размещении ссылки на материал под заголовком «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews!» в профиле общественника в одной из соцсетей. По мнению экспертов, в материале отрицался установленный Нюрнбергским трибуналом факт об уничтожении во время Холокоста 6 млн человек. В комментариях к материалу также содержались признаки унижения достоинства евреев.