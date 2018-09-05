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Posted 5 сентября 2018, 17:00

Published 5 сентября 2018, 17:00

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Присяжные оправдали Романа Юшкова по обвинению в реабилитации нацизма

Присяжные оправдали Романа Юшкова по обвинению в реабилитации нацизма

5 сентября 2018, 17:00
Фото: Properm.ru.
Общественник обвинялся в отрицании фактов, установленных приговором международного трибунала и унижении человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета.

Коллегия присяжных заседателей оправдала пермского общественника Романа Юшкова, сообщает «Ъ-Прикамье». Присяжные заседатели признали Юшкова невиновным в уголовном деле по обвинению в отрицании фактов, установленных приговором международного трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) и унижении человеческого достоинства по признакам национальности с использованием интернета (ч. 1 ст.282 УК РФ).

По мнению следствия, составы преступлений содержатся в размещении ссылки на материал под заголовком «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews!» в профиле общественника в одной из соцсетей. По мнению экспертов, в материале отрицался установленный Нюрнбергским трибуналом факт об уничтожении во время Холокоста 6 млн человек. В комментариях к материалу также содержались признаки унижения достоинства евреев.

Юшков также признан виновным в совершении еще одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Состав этого преступления был обнаружен в размещенном на странице в соцсети материале «Хватит кормить чужаков». В тексте содержатся признаки унижения достоинства «нерусских» национальностей, считает слествие. На следующем судебном заседании по этому делу вердикт будет вынесен без участия присяжных.

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