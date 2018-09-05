«Протон-ПМ» поставит производителю авиавооружения продукцию на пять миллиардов рублей

Posted 5 сентября 2018, 10:01
Published 5 сентября 2018, 10:01
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Предприятие ПАО «Протон-ПМ» совершило крупную сделку. Как пишет «Ъ-Прикамье», общество изготовит и поставит ОАО «ДМЗ» им. Н.П. Федорова» продукцию на сумму более 5,264 млрд рублей. Срок окончания поставок по договоу — 31 декабря 2020 года.
Дубненский машиностроительный завод занимается изготовлением авиационного управляемого вооружения, деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники, в том числе крылатых ракет для тактических и стратегических бомбардировщиков. ПАО «Протон-ПМ» — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России.
В 2017 году убыток предприятия, по данным издания, составил 1,367 млрд рублей. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей РД-276, компонентов РД-191, двигателя для МБР «Сармат», деталей и сборочных единиц авиадвигателя ПС-90. Еще одним направлением компании является изготовление компонентов для крылатых ракет.