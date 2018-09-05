«Протон-ПМ» поставит производителю авиавооружения продукцию на пять миллиардов рублей

В 2017 году убыток предприятия, по данным издания, составил 1,367 млрд рублей. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей РД-276, компонентов РД-191, двигателя для МБР «Сармат», деталей и сборочных единиц авиадвигателя ПС-90. Еще одним направлением компании является изготовление компонентов для крылатых ракет.