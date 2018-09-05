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Posted 5 сентября 2018, 04:32

Published 5 сентября 2018, 04:32

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Ремонт Чусовского моста обещают закончить через 20 дней

Ремонт Чусовского моста обещают закончить через 20 дней

5 сентября 2018, 04:32
Фото: Properm.ru.
Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе. Подрядчик должен завершить все работы к 25 сентября.

Ремонт Чусовского моста должен быть завершен к 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минтранса. Ремонтными работами занимается ООО «ДТИ», компания является подрядчиком по содержанию моста.

Подрядчик должен провести «демонтаж асфальтобетонного покрытия в месте повреждения, очистку оголенной арматуры от старого бетона, разборку железобетонной плиты сталежелезобетонного пролетного строения». После этого участок моста вновь забетонируют и покроют асфальтобетоном.

Сейчас на мосту ограничено движение: организовано реверсивное движение — автотранспорт движется по одной полосе в обоих направлениях.

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#Авто#Чусовской мост
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