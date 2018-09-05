Ремонт Чусовского моста обещают закончить через 20 дней

Сейчас на мосту организовано реверсивное движение по одной полосе. Подрядчик должен завершить все работы к 25 сентября.

Ремонт Чусовского моста должен быть завершен к 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минтранса. Ремонтными работами занимается ООО «ДТИ», компания является подрядчиком по содержанию моста. Подрядчик должен провести «демонтаж асфальтобетонного покрытия в месте повреждения, очистку оголенной арматуры от старого бетона, разборку железобетонной плиты сталежелезобетонного пролетного строения». После этого участок моста вновь забетонируют и покроют асфальтобетоном. Сейчас на мосту ограничено движение: организовано реверсивное движение — автотранспорт движется по одной полосе в обоих направлениях. Главная новость по теме На Чусовском мосту на неопределенный срок ограничено движение транспорта