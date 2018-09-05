Ремонт Чусовского моста обещают закончить через 20 дней

Posted 5 сентября 2018, 04:32
Published 5 сентября 2018, 04:32
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Ремонт Чусовского моста должен быть завершен к 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минтранса. Ремонтными работами занимается ООО «ДТИ», компания является подрядчиком по содержанию моста.
Подрядчик должен провести «демонтаж асфальтобетонного покрытия в месте повреждения, очистку оголенной арматуры от старого бетона, разборку железобетонной плиты сталежелезобетонного пролетного строения». После этого участок моста вновь забетонируют и покроют асфальтобетоном.
Сейчас на мосту ограничено движение: организовано реверсивное движение — автотранспорт движется по одной полосе в обоих направлениях.