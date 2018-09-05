Tele2 назвала самые популярные фильмы у пермяков в 2018 году

Posted 5 сентября 2018, 10:46
Published 5 сентября 2018, 10:46
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
По данным оператора, наиболее популярным фильмом при просмотре в Tele2 TV стала зарубежная драма «Нимфоманка: Часть 1». Также на вершине рейтинга оказались популярные российские картины последнего года: «Движение вверх», «Тренер», «Я худею», «Гоголь. Вий».
Топ-10 фильмов по просмотрам в приложении «Tele2 TV» Пермского края:
«Tele2 TV» — это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о «Tele2 TV» можно узнать на сайте оператора.