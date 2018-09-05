Tele2 назвала самые популярные фильмы у пермяков в 2018 году

«Tele2 TV» — это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о «Tele2 TV» можно узнать на сайте оператора.