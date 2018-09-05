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Posted 5 сентября 2018, 10:46

Published 5 сентября 2018, 10:46

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Tele2 назвала самые популярные фильмы у пермяков в 2018 году

Tele2 назвала самые популярные фильмы у пермяков в 2018 году

5 сентября 2018, 10:46
Фото: Properm.ru.
Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал предпочтения клиентов при выборе фильмов и телеканалов для просмотра со смартфона. В Топ-10 вошли как отечественные, так и зарубежные киноленты.

По данным оператора, наиболее популярным фильмом при просмотре в Tele2 TV стала зарубежная драма «Нимфоманка: Часть 1». Также на вершине рейтинга оказались популярные российские картины последнего года: «Движение вверх», «Тренер», «Я худею», «Гоголь. Вий».

Топ-10 фильмов по просмотрам в приложении «Tele2 TV» Пермского края:

  1. «Нимфоманка: Часть 1»
  2. «Скайлайн»
  3. «Движение вверх»
  4. «Тренер»
  5. «Гоголь. Вий»
  6. «Я худею»
  7. «О любви»
  8. «Гоголь. Начало»
  9. «Шальная карта»
  10. «Рубеж»
Злата Белышева, коммерческий директор пермского филиала Tele2:— Популярность смартфонов среди пермяков продолжает расти. Для просмотра фильмов их выбирает 89% клиентов. А увеличение количества пользователей приложения «Tele2 TV» почти в пять раз за год — свидетельство развития сети высокоскоростного мобильного интернета в регионе. Все большее число клиентов может смотреть фильмы в любом удобном месте — на даче, в парке, или, например, в общественном транспорте.

«Tele2 TV» — это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Приложение доступно всем абонентам оператора на территории РФ. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Подробнее о «Tele2 TV» можно узнать на сайте оператора.

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