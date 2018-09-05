properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2018, 04:08

Published 5 сентября 2018, 04:08

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми санитаркам санатория «Светлана» через суд удалось восстановиться в должности

В Перми санитаркам санатория «Светлана» через суд удалось восстановиться в должности

5 сентября 2018, 04:08
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
По решению суда главврач медучреждения должен выплатить санитаркам компенсацию по 5 тыс. рублей.

Кировский районный суд потребовал восстановить в должности ранее переведенных в уборщицы санитарок детского пульмонологического санатория «Светлана» и потребовал с главврача выплатить санитаркам компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

Санитарки были исключены из штатного расписания с 1 января этого года. Всего 37,5 ставок. Вслед за этим в «Светлане» было введено столько же ставок уборщиков служебных помещений.

При этом, как указывала прокуратура, работодатель фактически не производил сокращение штата работников, а заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам и в обязанности уборщика служебных помещений включил дополнительный функционал, который раньше выполняли санитары.

Мало того, что такими своими действиями учреждение избежало необходимости повышения зарплаты младшему медперсоналу, но и установило им зарплату ниже МРОТ. Уборщики помещений были лишены гарантий и компенсаций за вредные условия труда.

Главная новость по теме
В больницах Прикамья массово увольняют санитаров
#Общество#Медицина в Прикамье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика