В Перми санитаркам санатория «Светлана» через суд удалось восстановиться в должности

Posted 5 сентября 2018, 04:08
Published 5 сентября 2018, 04:08
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Кировский районный суд потребовал восстановить в должности ранее переведенных в уборщицы санитарок детского пульмонологического санатория «Светлана» и потребовал с главврача выплатить санитаркам компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».
Санитарки были исключены из штатного расписания с 1 января этого года. Всего 37,5 ставок. Вслед за этим в «Светлане» было введено столько же ставок уборщиков служебных помещений.
При этом, как указывала прокуратура, работодатель фактически не производил сокращение штата работников, а заключил дополнительные соглашения к трудовым договорам и в обязанности уборщика служебных помещений включил дополнительный функционал, который раньше выполняли санитары.
Мало того, что такими своими действиями учреждение избежало необходимости повышения зарплаты младшему медперсоналу, но и установило им зарплату ниже МРОТ. Уборщики помещений были лишены гарантий и компенсаций за вредные условия труда.