В России могут ввести минимальные цены на пиво

По словам руководителя РАР, к нему обращались участники рынка с предложением ввести МРЦ. Сам он считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции. По его словам, сейчас РАР прорабатывает «вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары».