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Posted 5 сентября 2018, 05:41

Published 5 сентября 2018, 05:41

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В России могут ввести минимальные цены на пиво

В России могут ввести минимальные цены на пиво

5 сентября 2018, 05:41
Фото: Properm.ru.
Этот вопрос Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином.

Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Игоря Алешина.

По словам руководителя РАР, к нему обращались участники рынка с предложением ввести МРЦ. Сам он считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции. По его словам, сейчас РАР прорабатывает «вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары».

#Бизнес#Цены
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