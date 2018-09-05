В России могут ввести минимальные цены на пиво

Posted 5 сентября 2018, 05:41
Published 5 сентября 2018, 05:41
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Минфином вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы Игоря Алешина.
По словам руководителя РАР, к нему обращались участники рынка с предложением ввести МРЦ. Сам он считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции. По его словам, сейчас РАР прорабатывает «вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары».