Власти Прикамья за 2 миллиона рублей выпустят книгу о своей работе за 25 лет

При этом обязательно, чтобы были представлены уникальные исторические фотографии председателя первого созыва Евгения Сапиро, визитов Бориса Ельцина и Владимира Путина, выборы 1994 и 1997 годов, инагурация Юрия Трутнева и Олега Чиркунова. Цель издания книги — популяризации законотворческой деятельности в Пермском крае.



Оригинал-макета должен быть готов уже к 15 ноября. После этого макет отправится в печать. Планируется, что итоговый вариант будет готов в марте 2019 года. Всего в тираж будет выпущена только тысяча книг.