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Posted 5 сентября 2018, 06:59

Published 5 сентября 2018, 06:59

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Власти Прикамья за 2 миллиона рублей выпустят книгу о своей работе за 25 лет

Власти Прикамья за 2 миллиона рублей выпустят книгу о своей работе за 25 лет

5 сентября 2018, 06:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Всего будет издана тысяча экземпляров.

К 25-летнему юбилею Законодательного Собрания Пермского края будет издана книга о деятельности парламента. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта 1 млн 972 тыс. рублей.

В техническом задании указано, что каждая из 25 глав будет содержать воспоминания депутатов Заксобрания прошлых и действующего созывов. Минимальный объем архивных материалов: документов, иллюстраций, фотографий составляет 250 штук.

При этом обязательно, чтобы были представлены уникальные исторические фотографии председателя первого созыва Евгения Сапиро, визитов Бориса Ельцина и Владимира Путина, выборы 1994 и 1997 годов, инагурация Юрия Трутнева и Олега Чиркунова. Цель издания книги — популяризации законотворческой деятельности в Пермском крае.

Оригинал-макета должен быть готов уже к 15 ноября. После этого макет отправится в печать. Планируется, что итоговый вариант будет готов в марте 2019 года. Всего в тираж будет выпущена только тысяча книг.

#Политика#Госзакупки#Заксобрание#Власти
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