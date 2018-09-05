Власти Прикамья за 2 миллиона рублей выпустят книгу о своей работе за 25 лет

Posted 5 сентября 2018, 06:59
Published 5 сентября 2018, 06:59
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
К 25-летнему юбилею Законодательного Собрания Пермского края будет издана книга о деятельности парламента. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта 1 млн 972 тыс. рублей.
В техническом задании указано, что каждая из 25 глав будет содержать воспоминания депутатов Заксобрания прошлых и действующего созывов. Минимальный объем архивных материалов: документов, иллюстраций, фотографий составляет 250 штук.
При этом обязательно, чтобы были представлены уникальные исторические фотографии председателя первого созыва Евгения Сапиро, визитов Бориса Ельцина и Владимира Путина, выборы 1994 и 1997 годов, инагурация Юрия Трутнева и Олега Чиркунова. Цель издания книги — популяризации законотворческой деятельности в Пермском крае.
Оригинал-макета должен быть готов уже к 15 ноября. После этого макет отправится в печать. Планируется, что итоговый вариант будет готов в марте 2019 года. Всего в тираж будет выпущена только тысяча книг.