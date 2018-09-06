Дети-сироты Великой Отечественной войны вышли на пикет. Они требуют личной встречи с губернатором

На плакатах, которые принесли с собой участники акции надпись: «Требуем приема губернатора». По словам членов общественной организации, они 13 лет пытаются добиться личной встречи с главой региона (за это время Прикамьем руководили три человека: Олег Чиркунов, Виктор Басаргин и теперь Максим Решетников). Последний раз общественники пытались попасть на личную встречу в июне 2018 года. По словам участников акции, их встретили в администрации губернатора, выслушали, но с главой региона встретиться так и не удалось. Участники акции хотят встретиться с губернатором лично потому что уверены, что их «письма до него не доходят».