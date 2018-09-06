Дети-сироты Великой Отечественной войны вышли на пикет. Они требуют личной встречи с губернатором

Posted 6 сентября 2018, 05:14
Published 6 сентября 2018, 05:14
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Девять представителей краевой общественной организации «Память Сердца» (организация объединяет детей-сирот, чьи родители погибли в боях Великой Отечественной войны) вышли сегодня утром на пикет на улице Куйбышева. Они растянулись от Пермской краевой филармонии до администрации губернатора Пермского края.
На плакатах, которые принесли с собой участники акции надпись: «Требуем приема губернатора». По словам членов общественной организации, они 13 лет пытаются добиться личной встречи с главой региона (за это время Прикамьем руководили три человека: Олег Чиркунов, Виктор Басаргин и теперь Максим Решетников). Последний раз общественники пытались попасть на личную встречу в июне 2018 года. По словам участников акции, их встретили в администрации губернатора, выслушали, но с главой региона встретиться так и не удалось. Участники акции хотят встретиться с губернатором лично потому что уверены, что их «письма до него не доходят».
«Сложилась несправедливость в отношении детей погибших военнослужащих в Великой Отечественной войне. Дети ветеранов ВОВ в более привилегированном положении оказались. А дети погибших военнослужащих оказались без внимания, без моральной поддержки, без материальной поддержки», — так объясняют свою позицию участники акции.
В администрации губернатора Properm.ru рассказали, что представители администрации и Минсоцразвития вышли к пикетирующим, сейчас они общаются.