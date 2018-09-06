properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2018, 05:14

Published 6 сентября 2018, 05:14

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Дети-сироты Великой Отечественной войны вышли на пикет. Они требуют личной встречи с губернатором

Дети-сироты Великой Отечественной войны вышли на пикет. Они требуют личной встречи с губернатором

6 сентября 2018, 05:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
По мнению пикетирующих, сейчас дети ветеранов Великой Отечественной войны оказались в более привилегированном положении, а дети, чьи родители погибли в ВОВ, получают поддержку не в полном объеме.

Девять представителей краевой общественной организации «Память Сердца» (организация объединяет детей-сирот, чьи родители погибли в боях Великой Отечественной войны) вышли сегодня утром на пикет на улице Куйбышева. Они растянулись от Пермской краевой филармонии до администрации губернатора Пермского края.

На плакатах, которые принесли с собой участники акции надпись: «Требуем приема губернатора». По словам членов общественной организации, они 13 лет пытаются добиться личной встречи с главой региона (за это время Прикамьем руководили три человека: Олег Чиркунов, Виктор Басаргин и теперь Максим Решетников). Последний раз общественники пытались попасть на личную встречу в июне 2018 года. По словам участников акции, их встретили в администрации губернатора, выслушали, но с главой региона встретиться так и не удалось. Участники акции хотят встретиться с губернатором лично потому что уверены, что их «письма до него не доходят».

«Сложилась несправедливость в отношении детей погибших военнослужащих в Великой Отечественной войне. Дети ветеранов ВОВ в более привилегированном положении оказались. А дети погибших военнослужащих оказались без внимания, без моральной поддержки, без материальной поддержки», — так объясняют свою позицию участники акции.

В администрации губернатора Properm.ru рассказали, что представители администрации и Минсоцразвития вышли к пикетирующим, сейчас они общаются.

#Спецпроекты#Общество#Протест
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика