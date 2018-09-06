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Posted 6 сентября 2018, 08:29

Published 6 сентября 2018, 08:29

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Президент «Амкара» банкротит футбольный клуб. Арбитражный суд заявление принял

Президент «Амкара» банкротит футбольный клуб. Арбитражный суд заявление принял

6 сентября 2018, 08:29
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Суд принял заявление Геннадия Шилова. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Вчера, 5 сентября, в арбитражный суд Пермского края с заявление о признании Общественной организации Перми «Футбольный клуб «Амкар» банкротом. Заявителем выступил президент клуба Геннадий Шилов. Пока дата рассмотрения дела не назначена.

В июле 2018 года стало известно о ликвидации ОО «Футбольный клуб «Амкар». Решение было принято общим собранием членов общества (протокол от 10 июля 2018 года). Ликвидатором был назначен президент — Геннадий Шилов.

По информации издания Коммерсантъ-Прикамье сумма долга клуба составляет около 540 млн рублей, а перед игроками и работниками клуба оценивался в 250 млн рублей. В начале сентября в Свердловский районный суд Перми поступил иск от бывшего тренера ФК «Амкар» Вадима Евсеева. Он потребовал клуб перечислить ему невыплаченную заработную плату и компенсацию за задержку выплаты.

Ранее с исками в суд обратились игроки ФК «Амкар» Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Петр Занев и Павел Комолов. Свердловский районный суд Перми уже рассмотрел иски Салугина, Белорукова и Сивакова и частично удовлетворил их. Полной компенсации удалось добиться Дмитрию Хомичу.

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#Спорт#Амкар#Геннадий шилов
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