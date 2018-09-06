Президент «Амкара» банкротит футбольный клуб. Арбитражный суд заявление принял

Posted 6 сентября 2018, 08:29
Published 6 сентября 2018, 08:29
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Вчера, 5 сентября, в арбитражный суд Пермского края с заявление о признании Общественной организации Перми «Футбольный клуб «Амкар» банкротом. Заявителем выступил президент клуба Геннадий Шилов. Пока дата рассмотрения дела не назначена.
В июле 2018 года стало известно о ликвидации ОО «Футбольный клуб «Амкар». Решение было принято общим собранием членов общества (протокол от 10 июля 2018 года). Ликвидатором был назначен президент — Геннадий Шилов.
По информации издания Коммерсантъ-Прикамье сумма долга клуба составляет около 540 млн рублей, а перед игроками и работниками клуба оценивался в 250 млн рублей. В начале сентября в Свердловский районный суд Перми поступил иск от бывшего тренера ФК «Амкар» Вадима Евсеева. Он потребовал клуб перечислить ему невыплаченную заработную плату и компенсацию за задержку выплаты.
Ранее с исками в суд обратились игроки ФК «Амкар» Дмитрий Белоруков, Михаил Сиваков, Дмитрий Хомич, Александр Салугин, Петр Занев и Павел Комолов. Свердловский районный суд Перми уже рассмотрел иски Салугина, Белорукова и Сивакова и частично удовлетворил их. Полной компенсации удалось добиться Дмитрию Хомичу.