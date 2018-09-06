Президент «Амкара» банкротит футбольный клуб. Арбитражный суд заявление принял

По информации издания Коммерсантъ-Прикамье сумма долга клуба составляет около 540 млн рублей, а перед игроками и работниками клуба оценивался в 250 млн рублей. В начале сентября в Свердловский районный суд Перми поступил иск от бывшего тренера ФК «Амкар» Вадима Евсеева. Он потребовал клуб перечислить ему невыплаченную заработную плату и компенсацию за задержку выплаты.