В Губахе по решению суда временно закрыт туристический центр

Поводом для этого стали не только нарушения правил пожарной безопасности, но и наличие разрешительной документации на ввод объекта в строй после реконструкции. Как выяснилось, разрешение на ввод объекта в строй собственник здания не получал, а как было указано в выписке из ЕГРПН, земельный участок, где располагается туристический центр, является промплощадкой производственного корпуса №22 механического завода.