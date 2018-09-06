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Posted 6 сентября 2018, 07:40

Published 6 сентября 2018, 07:40

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Губахе по решению суда временно закрыт туристический центр

В Губахе по решению суда временно закрыт туристический центр

6 сентября 2018, 07:40
Фото: Properm.ru.
Владельцы здания после реконструкции не получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Губахе по решению суда приостановлена работа туристического центра «Серебряная мечта». Об эиом сообщает пресс-служба суда.

Поводом для этого стали не только нарушения правил пожарной безопасности, но и наличие разрешительной документации на ввод объекта в строй после реконструкции. Как выяснилось, разрешение на ввод объекта в строй собственник здания не получал, а как было указано в выписке из ЕГРПН, земельный участок, где располагается туристический центр, является промплощадкой производственного корпуса №22 механического завода.

Кроме того, проверяющие обнаружили, что руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматических установок пожарной безопасности, запоры на дверях эвакуационных выходов закрывались на ключ, эвакуационные пути проходили через коридоры с выходами из лифтовой шахты и др.

Иск о приостановлении работы центра был направлен в суд прокурором. Судья Губахинского районного суда пришел к выводу, что временное закрытие центра является необходимой мерой и предусмотрено действующим законодательством и постановил его закрыть. Правоту Губахинского суда подтвердил и Пермский краевой суд.

#Общество
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