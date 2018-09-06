В Перми осудили председателя комиссии по делам несовершеннолетних за служебный подлог

В Перми осужден бывший заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района, по совместительству начальник сектора по обеспечению работы этой комиссии, за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.