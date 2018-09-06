В Перми осудили председателя комиссии по делам несовершеннолетних за служебный подлог

Posted 6 сентября 2018, 11:26
Published 6 сентября 2018, 11:26
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Перми осужден бывший заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района, по совместительству начальник сектора по обеспечению работы этой комиссии, за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Известно, что чиновник изъял из производства дела некоторых лиц, которые должны были быть отрафованы, а вместо них внес другие документы о прекращении производства.
Бывшего председателя судили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в 25 тыс. рублей.