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Posted 6 сентября 2018, 11:26

Published 6 сентября 2018, 11:26

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми осудили председателя комиссии по делам несовершеннолетних за служебный подлог

В Перми осудили председателя комиссии по делам несовершеннолетних за служебный подлог

6 сентября 2018, 11:26
Фото: Properm.ru.
Чиновник изымал из производства дела некоторых лиц, которые должны ранее были оштрафованы, а вместо них вносил документы о прекращении производства.

В Перми осужден бывший заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района, по совместительству начальник сектора по обеспечению работы этой комиссии, за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что чиновник изъял из производства дела некоторых лиц, которые должны были быть отрафованы, а вместо них внес другие документы о прекращении производства.

Бывшего председателя судили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Суд приговорил его к штрафу в 25 тыс. рублей.

#Происшествия
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