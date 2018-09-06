В Перми в 16-этажном доме женщина погибла в шахте лифта

Posted 6 сентября 2018, 16:02
Published 6 сентября 2018, 16:02
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 6 сентября, в Орджоникидзевском районе Перми в одном из 16-этажных домов по улице Кронита женщина упала в шахту лифта и скончалась. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы инцидента.
По одной из версий жильцов дома, пермячка вызвала лифт на свой этаж — кабина не приехала, а дверь открылась, и женщина шагнула в шахту. По другой версии — жительница дома зашла в лифт, и после этого кабина рухнула вниз. Обстоятельства произошедшего уточняются.