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Posted 6 сентября 2018, 16:02

Published 6 сентября 2018, 16:02

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми в 16-этажном доме женщина погибла в шахте лифта

В Перми в 16-этажном доме женщина погибла в шахте лифта

6 сентября 2018, 16:02
Фото: Properm.ru.
Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Сегодня, 6 сентября, в Орджоникидзевском районе Перми в одном из 16-этажных домов по улице Кронита женщина упала в шахту лифта и скончалась. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы инцидента.

По одной из версий жильцов дома, пермячка вызвала лифт на свой этаж — кабина не приехала, а дверь открылась, и женщина шагнула в шахту. По другой версии — жительница дома зашла в лифт, и после этого кабина рухнула вниз. Обстоятельства произошедшего уточняются.

#Происшествия
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