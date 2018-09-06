В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей

В Перми в рамках строительства транспортно-пересадочного узла на Перми II (единого терминала железнодорожного и автобусного сообщений, трамвайно-пешеходного тоннеля и распределительного зала для пассажиров) в 2018–2023 годы планируется построить улицу Строителей, которая соединит Красавинский мост с улицей Стахановской. Об этом пишет business-class.su.