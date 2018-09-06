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Posted 6 сентября 2018, 04:02

Published 6 сентября 2018, 04:02

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей

В Перми вместо моста через Каму построят улицу Строителей

6 сентября 2018, 04:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
Она соединит Красавинский мост с улицей Стахановской.

В Перми в рамках строительства транспортно-пересадочного узла на Перми II (единого терминала железнодорожного и автобусного сообщений, трамвайно-пешеходного тоннеля и распределительного зала для пассажиров) в 2018–2023 годы планируется построить улицу Строителей, которая соединит Красавинский мост с улицей Стахановской. Об этом пишет business-class.su.

О планах по реконструкции железнодорожного вокзала на заседании профильной рабочей группы заксобрания рассказал минист транспорта региона Николай Уханов. Новую улицу планируется построить в 2018–2023 годы.

Министр сообщил, что альтернативой третьему мосту через Каму станет улица Строителей. Затраты на проектирование и строительство магистрали составят 4,9 млрд рублей. Возведение улицы разделено на четыре этапа.

Проект на строительство первого этапа (улица Куфонина — улица Вишерская) уже разработан и проходит госэкспертизу. По второму (улица Вишерская — улица Папанинцев) проектная документация разрабатывается. По третьему участку (улица Папанинцев — площадь Гайдара) разработана концепция, готовится техническое задание на подготовку проекта. На четвертый этап (площадь Гайдара — улица Стахановская) технико-экономическое обоснование уже заказано.

Кроме того, от улицы Куфонина по проспекту Парковому за счет расширения улицы Углеуральской к транспортно-пересадочному узлу будут проложены новые трамвайные пути. Трамваи пойдут вдоль набережной до Перми I, Мотовилихи и улицы Смирнова. Длина маршрута «Парковый — Мотовилиха» составит 12 км. Продлить улицу Углеуральскую планируется через улицу Данщина на улицу Дзержинского.

#Общество#Никогданибудь
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