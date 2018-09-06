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Posted 6 сентября 2018, 04:38

Published 6 сентября 2018, 04:38

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Женщина напала на мужчину с ножом. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу

Женщина напала на мужчину с ножом. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу

6 сентября 2018, 04:38
Фото: Properm.ru.
Происшествие случилось в Гамово.

В Пермском районе в одном из частных домов в Гамово гостья после нескольких рюмок горячительного в ходе ссоры набросилась на хозяина с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мужчина получил несколько ножевых ранений в грудь и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

#Происшествия
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