Женщина напала на мужчину с ножом. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу

Posted 6 сентября 2018, 04:38
Published 6 сентября 2018, 04:38
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском районе в одном из частных домов в Гамово гостья после нескольких рюмок горячительного в ходе ссоры набросилась на хозяина с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мужчина получил несколько ножевых ранений в грудь и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.