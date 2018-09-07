«80% страниц с некорректными заимствованиями». Диссернет разобрал научную работу декана из ПГНИУ

Posted 7 сентября 2018, 09:21
Published 7 сентября 2018, 09:21
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сообщество «Диссернет» проверило диссертацию декана механико-математического факультета ПГНИУ, кандидата технических наук Андрея Кузнецова. 80% страниц научной работы под названием «Структурные представления и методы кодирования графических изображений в интеллектуальных телекоммуникационных системах» содержат некорректное заимствование. Об этом сообщила координатор организации «Диссернет» в Перми Александра Семенова.
Диссертацию Андрей Кузнецов защитил в 17 декабря 2008 года в Ижевском государственном техническом университете. Научным руководителем Кузнецова был декан факультета «Информатика и вычислительная техника» ИжГТУ Вадим Лялин.
По словам Александры Семеновой, «Диссернет» комментирует научную работу декана ПГНИУ так:
«Формально, источники заимствования — соавторы Кузнецова, но:
— основные совместные публикации вышли в небольших журналах, от которых архивов не сохранилось, например, «Вестник Московской академии рынка труда и информационных технологий»,
— две статьи в серьезных журналах не имеют пересечений с текстом диссертации,
— к доступным публикациям Кузнецова в соавторстве есть вопросы, например, статья с неоформленным заимствованием текста».
В ПГНИУ пока не смогли прокомментировать Properm.ru информацию, опубликованную сообществом.