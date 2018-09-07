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Posted 7 сентября 2018, 09:21

Published 7 сентября 2018, 09:21

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

«80% страниц с некорректными заимствованиями». Диссернет разобрал научную работу декана из ПГНИУ

«80% страниц с некорректными заимствованиями». Диссернет разобрал научную работу декана из ПГНИУ

7 сентября 2018, 09:21
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ПГНИУ
В ПГНИУ пока не смогли прокомментировать Properm.ru информацию, опубликованную сообществом.

Сообщество «Диссернет» проверило диссертацию декана механико-математического факультета ПГНИУ, кандидата технических наук Андрея Кузнецова. 80% страниц научной работы под названием «Структурные представления и методы кодирования графических изображений в интеллектуальных телекоммуникационных системах» содержат некорректное заимствование. Об этом сообщила координатор организации «Диссернет» в Перми Александра Семенова.

Диссертацию Андрей Кузнецов защитил в 17 декабря 2008 года в Ижевском государственном техническом университете. Научным руководителем Кузнецова был декан факультета «Информатика и вычислительная техника» ИжГТУ Вадим Лялин.

По словам Александры Семеновой, «Диссернет» комментирует научную работу декана ПГНИУ так:

«Формально, источники заимствования — соавторы Кузнецова, но:
— основные совместные публикации вышли в небольших журналах, от которых архивов не сохранилось, например, «Вестник Московской академии рынка труда и информационных технологий»,
— две статьи в серьезных журналах не имеют пересечений с текстом диссертации,
— к доступным публикациям Кузнецова в соавторстве есть вопросы, например, статья с неоформленным заимствованием текста».

В ПГНИУ пока не смогли прокомментировать Properm.ru информацию, опубликованную сообществом.

#Общество#ПГНИУ
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