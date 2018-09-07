«80% страниц с некорректными заимствованиями». Диссернет разобрал научную работу декана из ПГНИУ

«Формально, источники заимствования — соавторы Кузнецова, но:

— основные совместные публикации вышли в небольших журналах, от которых архивов не сохранилось, например, «Вестник Московской академии рынка труда и информационных технологий»,

— две статьи в серьезных журналах не имеют пересечений с текстом диссертации,

— к доступным публикациям Кузнецова в соавторстве есть вопросы, например, статья с неоформленным заимствованием текста».